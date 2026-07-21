به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، امروز در جمع خبرنگاران و همزمان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، اظهار کرد: در جریان حملات اخیر، ۲۲۲ واحد صنعتی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم دچار خسارت شدند.

وی با بیان اینکه بخش عمده این واحدها هیچ‌گونه ارتباطی با فعالیت‌های نظامی یا دفاعی نداشتند، افزود: بسیاری از این واحدها در حوزه‌های تولیدی و دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند و سهم قابل توجهی در ارزش افزوده و تولید استان داشتند.

۴۶ واحد تولیدی دوباره فعال شدند

مدیرکل صمت البرز با اشاره به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، ۴۶ واحد به طور کامل از چرخه تولید خارج شده بودند که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای صنعتی و بخش خصوصی، در مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند.

انصاری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۸ واحد صنعتی که دچار اصابت مستقیم شده‌اند، همچنان در مرحله بازسازی و احیای خطوط تولید قرار دارند و برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و همچنین استقرار موقت آنها در فضاهای استیجاری، حمایت‌های لازم در حال انجام است تا بتوانند فعالیت خود را در محیط‌های ایمن از سر بگیرند.

اشتغال صنعتی البرز پایدار ماند

وی با رد برخی آمارهای منتشرشده درباره وضعیت اشتغال صنعتی، اظهار کرد: برخی رسانه‌های خارجی و معاند تلاش دارند وضعیت اشتغال کشور را بحرانی جلوه دهند، در حالی که این آمارها با واقعیت فاصله دارد.

مدیرکل صمت البرز گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۹۰ هزار نفر در بخش صنعت استان البرز مشغول فعالیت هستند و واحدهایی که بیشترین خسارت را متحمل شدند، در مجموع حدود ۲ هزار نفر اشتغال داشتند.

وی افزود: تاکنون حدود هزار نفر از نیروهای این واحدها به محل کار خود بازگشته‌اند و فعالیت‌های تخصصی، تحقیق و توسعه و امور اداری این شرکت‌ها از سر گرفته شده است.

برنامه‌ریزی برای بازگشت کامل نیروها

انصاری با بیان اینکه برای بازگشت سایر نیروهای شاغل نیز برنامه‌ریزی انجام شده است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم هزار نفر باقی‌مانده نیز با تکمیل فرآیند بازسازی واحدهای صنعتی، دوباره وارد چرخه اشتغال شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی دوره اخیر حدود ۳ تا ۳.۵ درصد از اشتغال صنعتی استان تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفت، اما روند بازگشت نیروها طی هفته‌های گذشته شتاب گرفته است.

روند بیکاری کاهشی شده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به آمارهای بیمه‌ای اظهار کرد: گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد روند بیکاری در بخش صنعت استان رو به کاهش است و در صورت تداوم شرایط پایدار، اشتغال از دست‌رفته نیز به طور کامل احیا خواهد شد.

انصاری در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها، فعالان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی، بر تداوم حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت کامل تولید در استان البرز تأکید کرد.