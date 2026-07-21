به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلیلی ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی اظهار کرد: مراکز علمی کاربردی فراتر از آموزش، دانشگاه‌های کوچک مهارت‌محور با ظرفیت‌های گسترده در پژوهش و اشتغال هستند که باید جایگاه واقعی خود را بازیابند.

وی افزود: عنوان «مرکز آموزش» بیانگر ظرفیت واقعی این مجموعه‌ها نیست و باید با رویکردی جدید، نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در تربیت نیروی ماهر و آماده اشتغال تقویت شود.

خلیلی تصریح کرد: با هماهنگی مسئولان استان، هدف‌گذاری شده است دانشگاه جامع علمی کاربردی اراک و استان مرکزی به عنوان پیشگام توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های کاربردی شناخته شود.

وی با اشاره به فاصله میان آموزش‌های نظری و نیازهای واقعی بازار کار ادامه داد: بخشی از دانش‌آموختگان پس از دریافت مدرک دانشگاهی، مهارت‌های عملی مورد نیاز رشته خود را به‌طور کامل کسب نمی‌کنند که این موضوع ضرورت تقویت آموزش‌های مهارتی و کاربردی را نشان می‌دهد.

خلیلی ادامه داد: باید دوره‌های مهارتی پس از دریافت مدرک نیز توسعه یابد تا دانش‌آموختگان علاوه بر دانش نظری، توانمندی‌های عملی لازم را کسب کرده و با سرعت بیشتری وارد بازار کار شوند و مسیر رشد حرفه‌ای خود را طی کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تاکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با سابقه‌ای درخشان، در مسیر بازگشت به جایگاه پیشین و توسعه ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی خود قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲ هزار دانشجو در این مجموعه تحصیل می‌کنند، در حالی که ظرفیت متناسب با جمعیت استان مرکزی، جذب حداقل ۴ هزار دانشجو است.

خلیلی بیان کرد: توسعه پژوهش‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با هدف بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و تبدیل این مجموعه به هاب منطقه‌ای ارائه گواهی‌های مهارتی دنبال می‌شود.

وی گفت: تبدیل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی به قطب مهارت‌آموزی منطقه، هدفی دست‌یافتنی است که با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت مسئولان و تلاش مجموعه کارکنان و استادان محقق خواهد شد.