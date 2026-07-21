به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی اظهار کرد: هم‌افزایی میان مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی حوزه مهارت‌آموزی در استان مرکزی شود.

وی افزود: مهارت‌آموزی در مسیر توسعه، نیازمند هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای جایگاه مهارت در استان است.

قمری با قدردانی از خدمات ریاست پیشین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی تصریح کرد: در مدت مسئولیت ایشان، شاهد مدیری بااخلاق، باتجربه و دغدغه‌مند بودیم که تلاش‌های انجام‌شده در این مجموعه، آثار ماندگاری در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی خواهد داشت.

وی ادامه داد: مدیریت یک فرصت برای خدمت است و تحقق اهداف، در کنار تخصص و تعهد، به انگیزه و روحیه تحول‌آفرینی نیاز دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: انتظار می‌رود مدیریت جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با انگیزه و برنامه‌ریزی دقیق مسیر توسعه مهارت‌آموزی را دنبال کند.

وی افزود: استانداری مرکزی در چارچوب وظایف خود آماده حمایت و همراهی با این مجموعه برای تحقق اهداف آموزشی و مهارتی است.

قمری بیان کرد: استان مرکزی با جایگاه ممتاز در عرصه انقلاب و نقش‌آفرینی در صنعت و تولید ملی، از ظرفیت بالایی برای شتاب‌بخشی به توسعه کشور برخوردار است.

وی گفت: توسعه استان نیازمند بهره‌گیری از ایده‌های نو، انگیزه مضاعف و برنامه‌ریزی هدفمند است و تغییر مدیران باید به‌عنوان فرصتی برای تداوم مسیر پیشرفت و شتاب‌بخشی به روند توسعه تلقی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار کشور، روند توسعه و اجرای برنامه‌های استان مرکزی متوقف نشد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای جامعه، از اولویت‌های مورد تأکید مسئولان نظام و مدیریت استان است.

وی تصریح کرد: با وجود افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ضرورت دارد رشته‌ها و مهارت‌های آموزشی متناسب با نیاز واقعی جامعه و بازار کار بازنگری شود؛ چراکه صنایع استان به نیروی انسانی متخصص و ماهر نیاز مبرم دارند.

قمری افزود: توسعه مهارت‌آموزی در استان نیازمند برنامه‌ای جامع با مشارکت دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی موجود است.

وی تأکید کرد: هدف نهایی باید تربیت نیروی انسانی توانمند، ماهر و متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد و صنعت استان باشد تا مهارت‌آموزی به موتور محرک توسعه و اشتغال پایدار در استان مرکزی تبدیل شود.