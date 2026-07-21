رهاسازی ۱۷ میلیون مترمکعب آب از سد ماکو برای تأمین نیاز بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام خلیلزاده روز سه شنبه در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان ماکو بااشاره به اینکه با اجرای این برنامه، تعهد ۲۸ میلیون مترمکعبی مدیریت منابع آب در سال زراعی جاری به طور کامل محقق شده است، گفت: این مرحله از امروز آغاز شده و با ۲ مرحله وقفه تا ۱۷ شهریورماه تداوم مییابد.
وی با اشاره به مصوبات جلسه اظهار کرد: در این مرحله، رهاسازی ۱۷ میلیون مترمکعب آب از سد ماکو به تصویب رسید تا نیاز آبی اراضی کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت در ادامه فصل زراعی تأمین شود.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ماکو افزود: رهاسازی آب سد ماکو در سه مرحله برنامهریزی شده و بر اساس مدیریت منابع و مصارف آب، تاکنون برنامهها مطابق زمانبندی در حال اجراست.
خلیلزاده با بیان اینکه تعهد مدیریت منابع آب برای سال زراعی جاری، تأمین و مدیریت ۲۸ میلیون مترمکعب آب بود، تصریح کرد: خوشبختانه این تعهد به طور کامل محقق شده و با اجرای مرحله سوم رهاسازی، برنامه تأمین آب بخش کشاورزی به نحو مطلوب دنبال میشود.
افزایش بیش از ۱۱۵ درصدی سد آب در مخزنی ماکو
همچنین رئیس امور آب شهرستان ماکو نیز در این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت سد مخزنی ماکو گفت: با وجود کاهش ورودی منابع آبی نسبت به متوسط بلندمدت، مدیریت بهرهبرداری از سد بر اساس برنامه مصوب ادامه دارد و تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و سایر مصارف با اجرای دقیق برنامه مدیریت منابع و مصارف در دستور کار قرار گرفته است.
قربانزاده با ارائه آخرین وضعیت سد مخزنی ماکو، از کاهش محسوس ورودی آب به این سد در سال آبی جاری خبر داد و بر لزوم مدیریت دقیق منابع آب تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار ثبتشده تا ۳۰ تیرماه امسال اظهار کرد: حجم فعلی مخزن سد ماکو ۷۲.۸۷ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱۵ درصد افزایش داشته، اما همچنان نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۹.۷ درصد کمتر است.
قربانزاده در ادامه افزود: از ابتدای سال آبی تاکنون ۷.۰۵ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن شده که نسبت به سال گذشته ۱۲۸.۹ درصد افزایش را نشان میدهد، اما این میزان در مقایسه با متوسط بلندمدت حدود ۱۱.۵ درصد کاهش دارد. همچنین ورودی آب از ابتدای فروردینماه ۶.۰۹ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
۴.۴ میلیمتر بارش در چالدران ثبت شد
رئیس امور آب شهرستان ماکو با بیان اینکه تاکنون ۱۹.۲ میلیون مترمکعب آب از سد برای مصارف مختلف، عمدتاً بخش کشاورزی، رهاسازی شده است، گفت: با وجود کاهش منابع آبی، تأمین آب مورد نیاز بهرهبرداران بر اساس برنامه مدیریت منابع و مصارف در دستور کار قرار دارد.
وی وضعیت بارندگی در حوضه آبریز سد را نیز تشریح کرد و گفت: میزان بارش ثبتشده در ایستگاه چالدران از ابتدای سال آبی جاری تا پایان تیرماه ۴۰۴.۲ میلیمتر بوده که نسبت به ۲۸۱.۸ میلیمتر سال گذشته ۴۳.۴۴ درصد افزایش داشته و از متوسط بلندمدت ۳۰۴.۲ میلیمتری نیز بالاتر است.
رئیس اداره امور آب شهرستان در ادامه اظهار کرد: تاکنون ۸.۲۴ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی رهاسازی شده و برآورد میشود تا پایان فصل زراعی ۲۸.۴ میلیون مترمکعب دیگر برای این بخش مورد نیاز باشد. در حال حاضر نیز ۷۲.۸۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده و ۲۰.۱۶ میلیون مترمکعب حجم قابل رهاسازی برای مدیریت مصارف در دسترس است.
وی بر ضرورت استمرار مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و همکاری دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران برای عبور از شرایط منابع آبی تأکید کرد.
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