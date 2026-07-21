به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد اربعین استان، با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین، اظهار داشت: مراسم اربعین امسال در امتداد تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، جلوه‌ای از انسجام، وحدت و سرمایه اجتماعی عظیم کشور خواهد بود.

وی افزود: این حضور باشکوه، نقش تاریخی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام را نیز به نمایش می‌گذارد و باید با فراهم کردن خدمات مناسب و همه‌جانبه، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بزرگ فراهم شود.

خدمت به زائران اربعین، خط قرمز مسئولان است

استاندار لرستان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اربعین، تصریح کرد: امروز روحیه انسجام، وفاق و همدلی برای تأمین منافع و رضایت مردم در استان حاکم است و این همدلی باید در خدمت‌رسانی به زائران اربعین به بهترین شکل نمود پیدا کند.

شاهرخی با بیان اینکه مردم خط قرمز همه مسئولان هستند، گفت: نباید هیچ‌گونه مشکل یا محدودیتی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران وجود داشته باشد، چرا که اربعین مسیر مردم و یک حرکت الهی است.

عبور ۵۱ درصد زائران از لرستان

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۱ درصد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی لرستان عبور خواهند کرد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به زائران تأکید کرد و افزود: باید اطلاعات لازم درباره مسیرهای تردد، نقشه راه، محل استقرار موکب‌ها، امکانات درمانی، بهداشتی و سایر خدمات مورد نیاز به‌صورت دقیق و مستمر در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار لرستان در پایان با بیان اینکه هر سال بر شمار عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل، زمینه ارائه خدماتی شایسته، ایمن و مطلوب به زائران را فراهم کنند تا این سفر معنوی با رضایتمندی هرچه بیشتر همراه باشد.