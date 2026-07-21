به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسین راجی عصر سهشنبه در نشست فعالان جهاد تبیین و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: دشمن متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی، راهبردهای جدیدی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی طراحی میکند؛ از اینرو فعالان فرهنگی و رسانهای نیز باید همواره خود را با شبهات، موضوعات و مطالبات جدید جامعه بهروز کنند.
وی با بیان اینکه جامعه مخاطبان جهاد تبیین یکدست نیست، افزود: اقشار مختلف جامعه از کنشگران انقلابی و حامیان نظام گرفته تا اقشار مردد، منتقد و حتی معاندان، هر کدام ادبیات، دغدغهها و شیوه اقناع متفاوتی دارند و موفقیت در این میدان، مستلزم شناخت دقیق این تفاوتها و تولید محتوای هدفمند برای هر گروه است.
راجی با اشاره به تحولات اجتماعی اخیر اظهار کرد: رخدادهای ماههای گذشته موجب تغییر آرایش فکری جامعه شده و بخشی از افرادی که پیشتر در زمره اقشار بیتفاوت قرار داشتند، امروز به جمع حامیان ارزشهای انقلاب پیوستهاند؛ بنابراین فعالان جهاد تبیین باید این تغییرات را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا مهمترین مأموریت جهاد تبیین را امیدآفرینی و تقویت روحیه مقاومت دانست و گفت: روایت صحیح از دستاوردهای انقلاب اسلامی، تبیین وعدههای الهی، بازخوانی تجربههای موفق کشور و جلوگیری از غلبه روایت دشمن بر افکار عمومی، از مهمترین وظایف فعالان این حوزه است.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی علمی به شبهات نسل جوان خاطرنشان کرد: جهاد تبیین تنها با انگیزه و دغدغهمندی محقق نمیشود، بلکه نیازمند مطالعه، آموزش مستمر، تسلط بر مباحث روز و تولید محتوای دقیق، مستند و اقناعکننده است.
راجی همچنین بر لزوم استفاده از روایتهای واقعی، خاطرات مستند و تجربههای عینی برای معرفی شخصیتها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: نسل جوان بیش از مباحث صرفاً نظری، با روایتهای مستند و واقعی ارتباط برقرار میکند و این ظرفیت باید در تولید محتوا مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: تجربه عراق و لیبی نشان میدهد عقبنشینی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا نهتنها امنیت و رفاه ایجاد نکرده، بلکه به افزایش فشارها، نابودی زیرساختها و وابستگی بیشتر منجر شده است؛ از اینرو تبیین این واقعیتهای تاریخی برای افکار عمومی از محورهای مهم جهاد تبیین به شمار میرود.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا «روایت فتح و روایت پیروزی» را از دیگر مأموریتهای مهم فعالان رسانهای برشمرد و گفت: دشمن تلاش میکند با القای حس شکست، روحیه مردم را تضعیف کند، در حالی که باید با استناد به واقعیتهای میدانی، دستاوردهای جمهوری اسلامی، اعتراف تحلیلگران خارجی و ارزیابی اندیشکدههای معتبر، روایت صحیح از اقتدار کشور برای مردم بازگو شود.
وی در ادامه بر اهمیت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: نقد عملکردها و مطالبهگری از مسئولان ضرورتی انکارناپذیر است، اما این مطالبهگری نباید به دوقطبیسازی، اختلاف و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور منجر شود.
راجی همچنین مقابله با تحریف تاریخ و «بزک پهلوی» را از دیگر ضرورتهای جهاد تبیین دانست و اظهار کرد: باید واقعیتهای تاریخی، وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان و عملکرد آن دوره با استناد به منابع معتبر داخلی و خارجی برای نسل جوان تبیین شود تا زمینه سوءاستفاده جریانهای تحریفکننده تاریخ از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه موفقیت در جنگ روایتها حاصل فعالیتهای فردی نیست، خاطرنشان کرد: شکلگیری حلقههای تخصصی، کار شبکهای، بهرهگیری از خرد جمعی و همکاری منسجم مجموعههای فرهنگی، رسانهای و نخبگانی، شرط موفقیت در جهاد تبیین است و فعالان این عرصه باید با شناخت دقیق نیازهای جامعه، روایت صحیح واقعیتها، امیدآفرینی و پاسخگویی به شبهات، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و تقویت انسجام ملی ایفا کنند.
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