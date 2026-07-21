مجالس بزرگداشت امام شهید عرصه شناخت هندسه فکری ایشان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی عصر سهشنبه در مراسم گرامیداشت یاد قائد شهید امت که با حضور جمعی از دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه ما عزادار فراق امام شهیدمان هستیم، اظهار کرد: مراسم بزرگداشت ایشان خاصه در فضای دانشگاهی باید به تبیین راه و اندیشه ایشان اختصاص یابد چرا که آقای شهید ایران مجلس ختم ندارند بلکه این مجالس، عرصه ذکر فتح و فتوحات ایشان است.
استاد حوزه و دانشگاه با ذکر اینکه ما در فقدان امام شهیدمان ناله سر نمیدهیم بلکه در فراق ایشان دلتنگ میشویم، ادامه داد: اینها بازی با کلمات نیست بلکه اظهار واقعیات است، ما دچار فراق جسم امام شدیم اما دچار فقدانشان نیستیم چرا که راه ایشان باید تداوم یابد و یادشان در قلوب و اذهان نه تنها مردم ایران بلکه ملتهای مسلمان و آزاده جهان باقی خواهد ماند.
حاجتی با تأکید بر پاسداری از میراث علمی و معنوی امام شهیدمان، بیان کرد: امروز اگر تصمیم گرفتیم که برای بزرگداشت ایشان، مجلس ختم برگزار کنیم، آغازِ اشتباه ماست. در شأن امام شیعه نیست که مجلس ختم برای ایشان برگزار کنیم بلکه این جلسات باید محفلی برای معرفتافزایی و شناخت هندسه فکری ایشان باشد.
دشمن، امام شهید را زودتر از ما شناخت
امام جمعه موقت اهواز با یادآوری اینکه برخیها امام شهید را نشناختند یا دیر شناختند و اینها باختند، افزود: دشمن اما ایشان را شناخته بود و دانشمندان اندیشکدههای غربی و آمریکایی از جمله مارک دوبوویتز، مقامات آمریکایی را نسبت به شخصیت والای ایشان آگاه کرده بودند.
وی ادامه داد: دوبوویتز چند ماه قبل از شهادت امام شهیدمان در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت ایران و تقابل با آمریکا میگوید که آمریکا متوجه نیست مقابل چه کسی ایستاده چرا که آیتالله سیدعلی خامنهای برجستهتربن، متفکرترین و راهبردیترین رهبر خاورمیانه بلکه کل جهان است.
حاجتی با بیان اینکه اندیشکدههای غربی شبانهروز فکر میکنند که بفهمند چگونه با جمهوری اسلامی مقابله کنند، گفت: مارک دوبوویتز قائل است که آمریکاییها در مقابله با این شخصیت بینظیر باید بازنگری کنند زیرا فرش را از زیر پای آمریکاییها بیرون میکشد و آنان را به خاک سیاه مینشاند.
مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دنیا امامین انقلاب را سریع شناسایی کرد و خوب شناخت، تصریح کرد: اندیشمندان غربی در سالهای آغازین انقلاب پژوهشهای گسترده انجام داده و میگفتند که امام خمینی (ره) داعیه جهانب دارد و صرفاً از ایران سخن نمیگوید بلکه برای دنیا برنامه و راهبرد دارد.
دیدگاه اندیشکده های غربی درباره امام شهید
حاجتی یادآور شد: زمانی که امام (ره) رحلت کردند بیش از ۳۰۰ خبرنگار خارجی برای پوشش تشییع پیکر ایشان به ایران آمدند و اینها درواقع آمدند تا این پیام را به دنیا مخابره کنند که تفکر و اندیشه و انقلاب امام (ره) به خاک سپرده شد اما زهی خیال باطل. غرب امیدوار بود و تمام تلاشش را کرد تا با رهبر بعدی یعنی امام خامنهای شهید، کار انقلاب و جمهوری اسلامی تمام شود اما موفق نشد و به حول و قوه الهی موفق نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه غربیها خوب میدانند اگر کار انقلاب اسلامی تمام نشود، کار غرب تمام است، گفت: امروز یک تحول تمدنی در حال رخ دادن است که حتی در دل آمریکا نیز بروز و ظهور دارد و امروز بسیاری از دانشجویان نخبه بزرگترین دانشگاههای آمریکا داعیه دین و اسلام و طرفداری از جبهه حق را دارند.
حاجتی با اشاره به اینکه بخشهای گستردهای از ایران بزرگ در طول تاریخ با بیکفایتی شاهان از این سرزمین جدا شد، بیان کرد: در عصر جمهوری اسلامی اما تحت تدابیر امامین انقلاب و غیرت و حمیت ملت ایران، ذرهای از خاکمان جدا نشد. در عهد روحالله و سیدعلی و جنگهای تحمیلی گسترده علیه کشورمان از سوی دشمنان خبیث و جنایتکار، مشاهده کردیم که جمهوری اسلامی بهترین مدافع کشور است.
وی با یادآوری اینکه به اعتراف اندیشمندان غربی، ایران رهبری همچون امامین انقلاب اسلامی به خود ندید، گفت: امام (ره) رحلت کردند و دشمن گمان میکرد که کار انقلاب در زمان رهبر جوان تمام است و ایران به هفت کشور تجزیه میشود. اما دوره ۳۷ ساله زعامت ایشان، ایران اسلامی در عرصههای مختلف علمی و فناوری و نظامی و بسیاری از حوزهها به قلههای جهانی دست یافت. والله اگر جمهوری اسلامی و رهبری امام شهید نبود، ایران به تاریخ سپرده شده بود.
جمهوری اسلامی بهترین مدافع ایران است
حاجتی با تأکید بر اینکه دشمن از علم و دین ایرانیان میترسند، بیان کرد: دشمن فهمیده است که ایران تحت زعامت آیتالله سیدعلی خامنهای تبدیل به یک ابرقدرت شده و دستاوردهای نظامی و دفاعیمان در این جنگ، مصداق بارز این موضوع است. امروز اندیشمندان غربی لب به اعتراف گشوده و نسبت به تبدیل شدن ایران به ابرقدرت جهانی در آینده نزدیک به سردمداران خود هشدار میدهند.
مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به شکستهای تحقیرآمیز دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، گفت: اندیشمندان غربی همچنین اذعان میکنند که تحریمها علیه ایران بیاثر شده و پروژه فشار بر کشور برای تسلیم، مفتضحانه شکست خورده است لذا تنها راه، حمله است که در این حملات هم متوجه شدند که ایران دست برتر را در عرصه نظامی دارد.
حاجتی با اشاره به وعده الهی در قرآن کریم که میفرماید اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری میکند، گفت: امروز ایران یک ابرقدرت علمی و نظامی است و تمام تحلیلگران برجسته آمریکایی نسبت به این موضوع اعتراف میکنند. ما این دستاوردها را مرهون امام شهیدمان هستیم که روح و فکر و اندیشه ایشان، دنیا را خیره کرده است.
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