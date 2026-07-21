به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین گرامی در نشست تخصصی دانشکده الهیات و معارف اسلامی جامعةالزهرا(س) که با حضور مسئولان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این دانشکده برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان، به تشریح ظرفیتها، رویکردها و برنامههای آموزشی این مجموعه پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی جامعهالزهرا(س) اظهار کرد: این دانشکده تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند و تمامی برنامههای آموزشی و پژوهشی آن بر اساس ضوابط و استانداردهای علمی این وزارتخانه طراحی و اجرا میشود.
رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی جامعهالزهرا(س) افزود: رویکرد این دانشکده تنها محدود به آموزش و انتقال دانش نیست بلکه رسالت اصلی آن تربیت بانوان متخصص، متعهد و مسئولیتپذیر در تراز تمدن نوین اسلامی است تا بتوانند در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی گفت: در این نشست علاوه بر تبیین سیاستها و چشماندازهای راهبردی دانشکده، روندهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و همچنین جزئیات مربوط به شیوههای پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی جدید نیز تشریح شد.
گرامی با اشاره به ظرفیتهای آموزشی این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۳۰۰ دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد نزدیک به ۹۸۰ نفر در مقطع کارشناسی و حدود ۳۲۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنند.
وی ادامه داد: تاکنون نیز حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر از این دانشکده فارغالتحصیل شدهاند که این آمار، بیانگر استمرار فعالیتهای علمی و آموزشی و نقشآفرینی این مجموعه در تربیت نیروی انسانی متخصص است.
رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی جامعهالزهرا(س) با اشاره به ساختار مدیریتی این مرکز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مدیران گروههای آموزشی و همچنین حدود ۸۰ درصد کارکنان دانشکده را بانوان تشکیل میدهند که این موضوع نشاندهنده اعتماد به توانمندی زنان در عرصههای مدیریتی و اجرایی است.
وی افزود: این دانشکده با تمرکز بر تولید دانش بومی، در مقطع کارشناسی هشت رشته از جمله علوم قرآن و حدیث، روانشناسی، مشاوره، حقوق و برخی رشتههای مرتبط را ارائه میکند و در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۱۱ رشته فعال دارد.
گرامی عنوان کرد: از جمله رشتههای شاخص مقطع کارشناسی ارشد میتوان به تکنولوژی آموزشی که برای نخستین بار در استان قم راهاندازی شده، مدیریت آموزشی، فقه و حقوق خانواده، روانشناسی اسلامی با گرایش مثبتگرا و علوم و معارف نهجالبلاغه اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان این دانشکده علاوه بر بهرهمندی از فضای آموزشی استاندارد، از امکانات گسترده جامعهالزهرا(س) نیز استفاده میکنند که این ظرفیتها زمینه مناسبی برای تحصیل و فعالیت علمی فراهم کرده است.
رئیس دانشکده افزود: ورزشگاه اختصاصی بانوان، خوابگاههای مستقل و مجهز ویژه دانشجویان غیربومی، کتابخانه جامع و تخصصی و همچنین مهدکودک از جمله امکاناتی است که در اختیار دانشجویان قرار دارد تا با آرامش بیشتری مسیر تحصیل خود را دنبال کنند.
در ادامه این نشست، معاون آموزش و پژوهش دانشکده به تشریح روند پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید پرداخت.
نسرین کردنژاد گفت: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و بر اساس سوابق تحصیلی انجام میشود.
وی افزود: پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از دو مسیر امکانپذیر است که شامل آزمون سراسری سازمان سنجش و همچنین آزمون اختصاصی ویژه طلاب است.
معاون آموزش و پژوهش دانشکده ادامه داد: آزمون اختصاصی با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشود و علاوه بر آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی صلاحیت عمومی نیز بخشی از فرآیند پذیرش داوطلبان خواهد بود.
وی بیان کرد: ثبتنام این آزمون تا ۲۶ مردادماه ادامه دارد و آزمون اختصاصی نیز روز جمعه ششم شهریورماه برگزار خواهد شد.
قم- رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی جامعهالزهرا(س) گفت: مأموریت اصلی این دانشکده، تربیت بانوان متخصص و متعهد در تراز تمدن نوین اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین گرامی در نشست تخصصی دانشکده الهیات و معارف اسلامی جامعةالزهرا(س) که با حضور مسئولان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این دانشکده برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان، به تشریح ظرفیتها، رویکردها و برنامههای آموزشی این مجموعه پرداخت.
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