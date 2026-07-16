حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری صدوسی‌وهشتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه با گرامیداشت هشت شهید مدافع امنیت برگزار می‌شود.

وی افزود: این اجتماع به نام شهید قائد، سیدعلی حسینی خامنه‌ای و هشت شهید مدافع امنیت مزین شده و با هدف پاسداشت یاد و خاطره این شهدا و تجلیل از ایثار و فداکاری آنان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: شهیدان علیرضا محمدی، قباد امیری، یاورعلی پژوهنده، محمود ابراهیمی، موسی زارعی، بختیار احمدی، صادق میرزایی و مسعود رباعی دیگر شهدایی هستند که در این اجتماع یاد و نام آنان گرامی داشته می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به تداوم برگزاری اجتماعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه، بیان کرد: این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از عموم مردم شهیدپرور کرمانشاه دعوت می‌شود با حضور در این اجتماع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.