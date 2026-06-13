صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام هشت شهید

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم امشب شنبه ۲۳ خردادماه با حضور مردم انقلابی و ولایتمدار کرمانشاه برگزار خواهد شد.



وی افزود: اجتماع این هفته به نام هشت تن از شهدای مدافع امنیت مزین شده است؛ شهدایی که با ایثار و جانفشانی خود در مسیر حفظ امنیت و آرامش جامعه نقش‌آفرینی کردند و نام و یاد آنان همواره در حافظه مردم ماندگار خواهد بود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شهیدان علی‌اصغر شریفی، محمدعلی محمودنژاد، سیدحمزه حسینی، عبدالله قنبری، فوزیه شیردل، محمدیوسف صدری، شهریار ولیدی و محمدعلی تیموری شهدای گرانقدری هستند که این اجتماع به نام آنان برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام عبدی ادامه داد: معرفی و تکریم شهدای مدافع امنیت در قالب این اجتماعات مردمی، فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان نسل‌های مختلف جامعه است.



وی خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه در طول برگزاری اجتماعات نحن منتقمون همواره حضوری پرشور و اثرگذار داشته‌اند و انتظار می‌رود این هفته نیز با حضور گسترده خود، یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی بدارند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: این مراسم با هدف پاسداشت مقام شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت برگزار می‌شود.