نظارت و حفظ باغات شیراز نیازی به دستور قضایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل اکبری صبح شنبه در نشست مشترک مسئولان قضایی، مدیریت شهری و جهاد کشاورزی شیراز به منظور بررسی راهکارهای تقویت نظارت، پیشگیری از تخلفات و تسریع رسیدگی به پروندههای مرتبط با باغات شیراز ، ضمن اشاره به اهمیت حفظ میراث سبز و تاریخچه افراد شاخص که در این راستا تلاش نمودند، گفت: با توجه به قانونگذاری و اختیارات موجود، حفظ باغات نیازی به دستور قضایی ندارد و وظیفه تمامی ارگانها است که با نظارت و بررسی قانونی، جلوی سودجویان و زمینخواران را در راستای رفع تصرف و تخریبها بگیرند.
وی با بیان ضرورت همکاری تمامی ادارات مرتبط با حفظ ارزشهای شهر شیراز، بهویژه باغها، افزود: همه سمتها در تمامی دوایر و ارگانها، تقسیمکاری برای تسهیل امور هستند و همگی مستخدم دولت و مردم هستیم تا امور به راحتی انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس افزود: باید رسیدگی به پروندهها را چنان آسان کرد که یک کارشناس نیز بتواند انجام وظیفه نماید و چابکسازی در امور صورت گیرد. یکی از راهکارهای عملی در حوزه مبارزه با جرم و تخلفات در این راستا، برخورد با خلافسازیهای بزرگ است، چنان که جرئت تکرار جرم و تخلف سلب شود.
