به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی‌زاده شامگاه سه شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های برق شهرستان دزفول اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های دزفول در حوزه‌های راه، بهداشت و درمان، آب و برق از مهم‌ترین اولویت‌های ما بوده و با وجود محدودیت‌های اقتصادی و اعتباری کشور، پروژه‌های مهمی در این بخش‌ها در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در حوزه راه و حوزه بهداشت و درمان اقدامات مؤثری انجام شده است، افزود: فاز نخست بهسازی و تعریض جاده حادثه خیز دزفول ـ شوشتر به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین پروژه احداث بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی یا زهرا(س) که بزرگ‌ترین بیمارستان ساخته‌شده در استان خوزستان طی دو دهه اخیر است، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

پاپی زاده با اشاره به پروژه‌های حوزه آب گفت: برای تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب شهرستان دزفول حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که نیمی از این اعتبار از محل اعتبارات مختلف تأمین شده و پروژه در آستانه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد، با اجرای این طرح، مشکلات آب شرب شهرهای اقماری و روستاهای اطراف دزفول به شکل اساسی برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های برق شهرستان تصریح کرد: پروژه احداث پست ۴۰۰ کیلوولت دزفول با اعتباری نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و فاز نخست آن به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

پاپی زاده ادامه داد: علاوه بر این، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در حوزه توزیع برق برای اجرای پروژه‌هایی از جمله روستایی معابر مرکز شهر دزفول، نصب ترانسفورماتور، توسعه شبکه و تعویض کابل‌های فرسوده اختصاص یافته است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با اجرای طرح‌های جدید در حوزه برق و اعتبارات اخذ شده، ۲۱ روستای شهرستان برای نخستین‌بار از نعمت برق برخوردار خواهند شد و پس از تکمیل پروژه‌ها، هیچ نقطه فاقد برق در شهرستان دزفول باقی نخواهد ماند.

پاپی‌زاده، تأمین روشنایی و زیباسازی معابر را از دیگر اولویت‌های مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه‌های روشنایی در شهر دزفول، شهرهای اقماری و روستاها با جدیت در حال انجام است و تلاش می شود تا پایان سال بخش عمده‌ای از نیاز شهرستان در حوزه روشنایی معابر تأمین شود.