به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت آلودگی هوای اراک و شازند در ساعت ۲۲ شامگاه امشب سهشنبه، همچنان پایدار است و بررسی دادههای لحظهای نشان میدهد این آلودگی، ترکیبی از ذرات معلق گرد و خاک و ۲.۵ میکرون و گاز اوزون را شامل میشود که کیفیت هوا را در مناطق مختلف تحت تأثیر قرار داده است.
وضعیت هوای اراک با ثبت شاخص لحظهای ۱۶۴ با تداوم غلظت آلایندهها، ایستگاههای پایش وضعیت «قرمز» (ناسالم برای عموم) را نشان میدهند.
وضعیت هوا در ایستگاههای شهرستان شازند با ثبت شاخص لحظهای ۱۳۳ در شرایط «نارنجی» (ناسالم برای گروههای حساس) قرار دارد.
نظر شما