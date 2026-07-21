به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رفیعی شامگاه سه‌شنبه در تجمع مردم شیروان در میدان انقلاب، با اشاره به درس‌های تاریخی سیره اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: همان‌گونه که همراهان امام حسن مجتبی (ع) و برخی فرماندهان لشکر از جمله عبیدالله بن عباس بر اثر فریب دشمن میدان را ترک کردند، اگر مردم پای کار نباشند، امام برای حفظ اصول ناگزیر به عقب‌نشینی خواهد شد.

وی با اشاره به ایستادگی یاران باوفای امام حسین (ع) در واقعه کربلا افزود: حضور و همراهی آگاهانه مردم در صحنه موجب می‌شود رهبری بر اصول خود استوار بماند و وحدتی که هدف غدیر بود، محقق شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری گفت: یکی از محورهای مهم این پیام، تأکید بر تاب‌آوری، آمادگی مردم در برابر سختی‌ها، مدیریت مصرف و همدلی برای عبور از چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی بود.

حجت‌الاسلام رفیعی ادامه داد: محور دیگر این پیام آن است که مسئولان در میدان نبرد اقتصادی و فرهنگی نباید ایمان، توکل به خدا و پایبندی به اصول انقلاب را فراموش کنند و با محاسبات نادرست، زمینه عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم آورند.

وی ضمن قدردانی از اقدام سریع مسئولان در بازگشایی مسیرها و پل‌های آسیب‌دیده، تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد هیچ فردی، فارغ از جایگاه و مسئولیت خود، سخنی برخلاف خطوط قرمز مقام معظم رهبری و اصول نظام اسلامی مطرح کند.