https://mehrnews.com/x3cCR7 ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۶ کد مطلب 6895285 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۶ تجمع مردم چرام در صد و چهل و سومین شب چرام-تجمع مردم چرام در صد و چهل و سومین شب از قرارهای شبانه برگزار شد. دریافت 72 MB کد مطلب 6895285 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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