گرزین: وحدت و پایبندی به اصول انقلاب، پاسخ ملت ایران به دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی گرزین شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم گرگان با گرامیداشت یاد شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: ملت ایران در برابر خون پاک زنان، کودکان، نیروهای امنیتی و فرماندهان شهید خود احساس مسئولیت می‌کند و تا تحقق آرمان‌های آنان از پای نخواهد نشست.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته بر پایه اصولی ثابت و عقلانی مسیر خود را طی کرده است، افزود: همین اصول موجب عزت، امنیت، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی شده و کشور را به جایگاهی رسانده که امروز اراده خود را بر قدرت‌های سلطه‌گر تحمیل می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بازخوانی این اصول را مهم‌ترین وظیفه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای دانست و اظهار کرد: تحقق این مبانی، بزرگ‌ترین انتقام از دشمنانی است که طی سال‌های گذشته برای تضعیف انقلاب اسلامی و ملت ایران تلاش کرده‌اند.

گرزین با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر «اصول انقلاب» گفت: توجه به این مبانی، ضامن عزت، استقلال، امنیت و پیشرفت کشور است و هرگونه فاصله گرفتن از آن‌ها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی «اسلام ناب محمدی(ص)» را در برابر «اسلام آمریکایی» نخستین اصل اساسی انقلاب برشمرد و افزود: اسلام تحجر، اسلام سکولار و اسلام سازش، در حقیقت دو روی یک سکه‌اند و هدف مشترک آن‌ها دور کردن دین از عرصه اجتماع و تضعیف روحیه مقاومت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اعتماد به خداوند و بی‌اعتمادی به قدرت‌های استکباری، باور به توان مردم، عدالت‌خواهی، استقلال، خودکفایی، وحدت ملی و بصیرت را از مهم‌ترین اصول انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: هر جا به مردم اعتماد شده، کشور به پیشرفت‌های بزرگ علمی، صنعتی و دفاعی دست یافته است.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده هر ملتی به وعده‌های آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر اعتماد کرده، نتیجه‌ای جز وابستگی، ناامنی و عقب‌ماندگی نصیبش نشده است؛ بنابراین استقلال و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تنها راه عزت ملت‌هاست.

گرزین همچنین بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری دشمن در پی ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه است، اما ملت ایران با بصیرت، وحدت و ایستادگی اجازه تحقق این توطئه‌ها را نخواهد داد.

وی حضور مستمر مردم در اجتماعات مردمی و آیین‌های انقلابی را نشانه آگاهی، ایمان و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب دانست و افزود: این حضور، پیام روشنی به دشمنان است که ملت ایران از اصول امام راحل، شهدای انقلاب و رهبر معظم انقلاب عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این حرکت مردمی تا تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، تأکید کرد و گفت: استمرار وحدت، مقاومت، بصیرت و پایبندی به اصول انقلاب، زمینه‌ساز پیروزی نهایی جبهه حق و تحقق وعده‌های الهی خواهد بود.