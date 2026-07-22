به گزارش خبرنگار مهر، تجمع‌های شبانه مردم گلستان در حمایت از جبهه مقاومت و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار، شامگاه سه‌شنبه همزمان در شهرهای مختلف استان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای حماسی و در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های سرخ، بر ادامه مسیر مقاومت، حفظ انسجام ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این اجتماع، حاضران ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن، یاد و خاطره شهدای اقتدار را گرامی داشتند و اعلام کردند ملت ایران تا تحقق آرمان‌های شهدا و دفاع از عزت و استقلال کشور، از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این تجمع‌ها که طی ماه‌های اخیر به‌صورت مستمر در نقاط مختلف گلستان برگزار می‌شود، با قرائت دعا، نوحه‌سرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت همراه بود.