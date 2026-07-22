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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

قصد ترامپ برای نشاندن اینفانتینو به جای دبیرکل سازمان ملل!

قصد ترامپ برای نشاندن اینفانتینو به جای دبیرکل سازمان ملل!

نیویورک پست از قصد و نیت ترامپ برای نشاندن رئیس فیفا بر روی صندلی دبیرکل سازمان ملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک پست گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد جیانی اینفانتینو رئیس فیفا را به جای دبیرکل بعدی سازمان ملل بنشاند.

بر اساس این گزارش، اینفانتینو ۵۶ ساله از طریق خوش خدمتی هایش در جریان جام جهانی امسال به ترامپ نزدیک شده است به طوری که حتی دسامبر گذشته اولین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اعطا کرد.

رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال که بارها تاکید کرده بود این نهاد مستقل است و به فکر منافع کشورها است، با بخشیدن کارت قرمز بازیکن آمریکا مُهر تاییدی بر بی‌اعتماد شدن اعضا نسبت به فیفا زد.

یک منبع نزدیک به ترامپ به نیویورک پست گفت که وی معتقد است اینفانتینو مورد احترام همه در سراسر جهان است و می‌داند که او توانایی ویژه‌ای برای گرد هم آوردن مردم دارد!

آنتونیو گوترش دبیرکل کنونی سازمان ملل در اواخر دسامبر به کار خود پایان خواهد داد. اینفانتینو برای کسب این سمت به حمایت ۱۵ عضو شورای امنیت و سپس تأیید مجمع عمومی نیاز دارد.

در میان نامزدهای احتمالی میشل باشله، رئیس جمهور سابق شیلی که ممکن است با مخالفت آمریکا روبرو شود و رافائل گروسی، مدیر کل فعلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند.

کد مطلب 6895404

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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      چه شود! ملیجک ترامپ در پست دبیرکلی!

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