محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی برای شرکت متخلف ارزی در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این پرونده اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، بر اساس شکایت بانک سامان، پرونده یک شرکت را که نسبت به تعهد ارزی خود اقدام نکرده بود، مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ارائه اسناد گمرکی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و رأی خود را صادر کرد.

امینی تصریح کرد: بر اساس این رأی، مدیر شرکت متخلف علاوه بر بازگرداندن عین ارز به بانک شاکی، به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و کارت بازرگانی وی نیز به مدت یک سال تعلیق گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تصریح کرد: گزارش این تخلف پس از شکایت بانک سامان، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود که نهایتاً با این حکم، حقوق نظام بانکی کشور احیا شد.