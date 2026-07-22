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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۰

محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی برای شرکت متخلف ارزی در گیلان

محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی برای شرکت متخلف ارزی در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از صدور حکم بازگرداندن عین ارز به بانک شاکی و محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی برای یک شرکت متخلف در پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این پرونده اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، بر اساس شکایت بانک سامان، پرونده یک شرکت را که نسبت به تعهد ارزی خود اقدام نکرده بود، مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ارائه اسناد گمرکی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و رأی خود را صادر کرد.

امینی تصریح کرد: بر اساس این رأی، مدیر شرکت متخلف علاوه بر بازگرداندن عین ارز به بانک شاکی، به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و کارت بازرگانی وی نیز به مدت یک سال تعلیق گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تصریح کرد: گزارش این تخلف پس از شکایت بانک سامان، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود که نهایتاً با این حکم، حقوق نظام بانکی کشور احیا شد.

کد مطلب 6895434

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