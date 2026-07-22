سرهنگ علی مرغزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسلهای امروز و آینده اظهار داشت: یادمانهای شهدای گمنام به عنوان یکی از مؤثرترین بسترهای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، نیازمند توجه ویژه و توسعه زیرساختهای عمرانی هستند.
وی با بیان اینکه شهرداری درهشهر آمادگی کامل خود را برای انجام اقدامات عمرانی از جمله ایجاد روشنایی، فضای سبز، حصارکشی و سایر امورات زیربنایی در محوطه یادمان شهدای گمنام اعلام کرده است، افزود: با گذشت بیش از یک دهه از احداث این یادمان، همچنان مشکل واگذاری اراضی از سوی دستگاههای مربوطه، به ویژه منابع طبیعی، حل نشده است و این موضوع، مانعی جدی بر سر راه توسعه و تکمیل زیرساختهای این مکان ارزشمند به شمار میرود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایلام با اشاره به اینکه در مهرماه سال ۱۳۸۹، سه شهید گمنام تفحصشده در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، در تپه نورالشهدای درهشهر خاکسپاری شدند، تصریح کرد: این مکان مقدس، همواره میزبان برنامههای فرهنگی و مذهبی مختلفی بوده و میتواند به یکی از قطبهای فرهنگی استان تبدیل شود، اما برای تحقق این هدف، ضروری است که دستگاههای مربوطه همکاری لازم را در زمینه واگذاری اراضی و تأمین زیرساختها انجام دهند.
مرغزاری در پایان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای عمرانی در یادمانهای شهدای گمنام، نقش مؤثری در جذب نسل جوان به ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد، خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همکاری و تعامل همه دستگاههای اجرایی، این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود تا شاهد توسعه و اعتلای هرچه بیشتر یادمانهای شهدای گمنام در سطح استان باشیم.
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