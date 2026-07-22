۳ انفجار ناشی از تجاوز دشمن در بوشهر و دشتی؛ خسارت جانی گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بامداد امروز منطقهای در اطراف شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی، هدف اصابت موشکهای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این حمله تلفات انسانی نداشت، افزود: همزمان شهرستان بوشهر نیز در دو مرحله هدف تجاوز هواگردهای متخاصم قرار گرفت که خوشبختانه این حملات نیز بدون خسارت جانی بود.
قطع برق حوالی نیروگاه اتمی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: بر اثر اصابت موشکهای دشمن به یک پست برق در حوالی نیروگاه اتمی، برق روستای بندرگاه از توابع شهرستان بوشهر سحرگاه امروز قطع شد.
جهانیان تصریح کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق، برق این روستا کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به طور کامل وصل و شبکه برق پایدار شد.
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