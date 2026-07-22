  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

۳ انفجار ناشی از تجاوز دشمن در بوشهر و دشتی؛ خسارت جانی گزارش نشد

۳ انفجار ناشی از تجاوز دشمن در بوشهر و دشتی؛ خسارت جانی گزارش نشد

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از وقوع سه انفجار ناشی از حملات دشمن آمریکایی در شهرستان‌های بوشهر و دشتی خبر داد و گفت: این حملات هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بامداد امروز منطقه‌ای در اطراف شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی، هدف اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این حمله تلفات انسانی نداشت، افزود: همزمان شهرستان بوشهر نیز در دو مرحله هدف تجاوز هواگردهای متخاصم قرار گرفت که خوشبختانه این حملات نیز بدون خسارت جانی بود.

قطع برق حوالی نیروگاه اتمی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: بر اثر اصابت موشک‌های دشمن به یک پست برق در حوالی نیروگاه اتمی، برق روستای بندرگاه از توابع شهرستان بوشهر سحرگاه امروز قطع شد.

جهانیان تصریح کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق، برق این روستا کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به طور کامل وصل و شبکه برق پایدار شد.

کد مطلب 6895468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها