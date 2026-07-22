تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس از عملکرد تیم ملی در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت: جلسه کمیسیون فرهنگی با حضور وزیر ورزش و جوانان و با هدف بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین بررسی برنامه‌های فرهنگی حضور ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه که با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، یکی از موضوعات مهم بحث تجلیل از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تجلیل از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی تصریح کرد: در این نشست از عملکرد تیم ملی مخصوصاً برنامه‌ریزی که در فدراسیون فوتبال و توسط سرمربی تیم ملی در این جام جهانی انجام شد تقدیر شد. مسئولان فدراسیون فوتبال و تیم ملی نیز در خصوص اقداماتی که در راستای ارتقاء شاخص‌های فنی اتفاق افتاده و همچنین عملکرد قابل دفاع تیم ملی در این جام جهانی نکاتی را مطرح کردند.

راستینه در ادامه با بیان اینکه آنچه که برای ما بسیار مهم بود، این بود که ما در این جام‌جهانی، نه‌تنها به طراحی‌هایی که میزبان یعنی دولت آمریکا برای به شکست تیم ملی ما در دستور کار قرار داده بود، نباختیم؛ بلکه عملاً کشور میزبان در برابر اقتدار و توانایی برنامه‌ریزی و تیم ملی ما کاملاً سردرگم و سرگردان شده بود افزود: این نحوه مدیریت قابل تقدیر و تشکر است.

وی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه ایستادگی اعضای تیم ملی در زمین و خارج از زمین بازی، روحیه جنگندگی آن‌ها، باورشون به پرچم و مردم کشورشان در میدان تجلی پیدا کرد و روح ورزش قوی در مستطیل سبز توسط بازیکنان تیم ملی به نمایش گذاشته شد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: با وجود همه طراحی‌های که کشور میزبان انجام داده و موانعی که شکل داده بود، بچه‌های تیم ملی ما توانستند به‌خوبی نمایش قابل قبولی ارائه دهند که مورد تجلیل اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفتند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با اشاره به نکات مطروحه در این نشست بیان کرد: نمایندگان کمیسیون در این نشست بر نکاتی ازجمله درخصوص ضرورت اصلاح نسلی در ورزش فوتبال و تغییر نسل تاکید داشتند و اتفاق نظر بر این بود که امروز باید به سمت جوانگرایی برای آینده حرکت کنیم و از همین امروز برنامه‌ریزی برای جام‌جهانی آینده و برنامه تحولی جهت ارتقای شاخص‌های تیم ملی را شروع کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول و قابل دفاع تیم ملی نسبت به عملکرد تیم ملی در دو جام جهانی قبلی با سرمربی خارجی، تاکید اعضای کمیسیون و شخص وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال بر این است که ما با سرمربی ایرانی نتایج قابل اتکایی گرفتیم، لذا باید از سرمربی ایرانی حمایت کنیم و بستر لازم برای فعالیت‌های سرمربی ایرانی را بیش از گذشته فراهم کنیم.

راستینه با اشاره به بخش دوم این نشست با حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک و معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: همچنین جمع‌بندی آماده‌سازی تیم‌های ملی برای مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن توسط معاونت توسعه وزارت ورزش و کمیته ملی پارا المپیک ارائه شد و تأکید اعضای کمیسیون بر این بود که ما باید بتوانیم از نتایجی که سنوات گذشته گرفتیم، عبور کنیم و نتایج قابل قبول‌تری را کسب کنیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه بیان کرد: نکاتی هم درباره ضرورت رتبه‌بندی فدراسیون‌ها و برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها در خصوص میزان تحقق برنامه‌های فدراسیون‌ها مطرح و مقرر شد این رتبه‌بندی در وزارتخانه در دستور کار قرار بگیرد؛ تا فدراسیون‌هایی که صاحب برنامه هستند مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرند و در فدراسیون‌هایی که توانایی برنامه‌ریزی ندارند، یا باید این آموزش انجام شود، یا نسبت به تغییر مدیریت آنها اقدام شود.