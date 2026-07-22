عطاءالله صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان سروآباد امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر در عملیات اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی این شهرستان حضور یافتند.

وی افزود: با اقدام سریع و حضور به‌موقع نیروهای امدادی، آتش‌سوزی‌ها پیش از آنکه به مناطق گسترده‌تر سرایت کند، مهار شد و از وارد شدن خسارت بیشتر به عرصه‌های طبیعی منطقه جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره محیط‌زیست سروآباد با اشاره به گرمای هوا و شرایط دشوار جغرافیایی منطقه بیان کرد: صعب‌العبور بودن محل وقوع حریق، عملیات اطفا را با دشواری‌هایی مواجه کرده بود، اما تلاش نیروهای حاضر در منطقه موجب شد آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل شود.

صادقی ادامه داد: در صورت تأخیر در رسیدن نیروهای امدادی، احتمال سرایت آتش به ارتفاعات بالادست وجود داشت و با توجه به دشواری دسترسی به این مناطق، مهار حریق می‌توانست زمان زیادی به طول بینجامد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و شهروندان باید ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.