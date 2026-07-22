سرهنگ احسان بدیعیان درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف صیانت از منابع ملی و در راستای اجرای طرحهای تشدید مقابله با عرضه، دپو و جابهجایی غیرقانونی سوخت، مأموران انتظامی این فرماندهی رصد و پایش محورهای مواصلاتی شهرستان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به عملیات ضربتی پلیس طی ۴۸ ساعت گذشته افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهر گز و کلانتری ۱۲ شاهینشهر در پی اقدامات اطلاعاتی و گشتزنیهای هدفمند، موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه کامیونت مخصوص حمل سوخت و ۲ دستگاه خودروی وانتبار مشکوک شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه تصریح کرد: مأموران پس از متوقف کردن این خودروها و در بازرسیهای دقیق تخصصی، مقدار تقریبی ۴ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که بدون مجوزهای قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل میشد را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ بدیعیان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و تاراج سرمایههای ملی، خاطرنشان کرد: در این عملیاتها در مجموع ۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی با قدردانی از همکاری شهروندان با نیروی انتظامی، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک در خصوص قاچاق کالا و سوخت، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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