بررسی آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در کمیسیون حقوقی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود به منظور بررسی آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در حوزه نهاده های دامی و کشاورزی و همچنین بررسی پیشنهادات اصلاحی بر قوانین موجود در حوزه رفع تداخلات ارضی و حل مشکلات روستائیان و کشاورزان با حضور در وزارت جهاد کشاورزی نشستی را با وزیر و معاونان این وزراتخانه برگزار کردند.

در این نشست محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در شرایط جنگی و بحرانی تحمیل شده بر کشور گفت:باید برای شرایط پیش رو برنامه داشته باشیم چرا که امنیت غذایی با امنیت ملی و آرامش جامعه ارتباط مستقیم دارد و مردم باید مطمئن باشند در سخت ترین شرایط کالا وجود دارد.

وی افزود: در گزارش اعلام شد که کالاهای اساسی در وضعیت خوبی است و ذخیره نهاده هم در وضعیت مطلوبی است، اما باید مطرح شود که اگر در مسیرهای دریایی و بنادر و نقل و انتقالات پول دچار مشکل درازمدت شویم، چه پیش بینی هایی وجود دارد و اگر یک بندر و یک مسیر اصلی برای مدتی از دسترس خارج شود، آیا مسیر پشتیبان وجود دارد یا خیر.

سرگزی تصریح کرد: بحث کنترل توان تولید و تامین نهاده برای کشاورزان موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود و میزان تاب آوری ما در این زمینه به سطح بالایی برسد. همچنین وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان نیز یکی دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود، چرا که مطالبات گندم‌کاران یکی از دغدغه های اصلی در شرایط موجود است و اینکه چه سازوکاری برای رصد قیمت کالاها و حمایت از دهک های محروم پیش بینی شده نیز باید تبیین شود.

وی خاطر نشان کرد: داشبورد رصد روزانه اقلام اصلی مردم و همچنین بحث پایداری سامانه های الکترونیکی ترخیص و توزیع کالا و نهاده با توجه به تهدیدات سایبری نیز یکی از مسائل مهم مورد توجه و تاکید کمیسیون است.

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به ۱۳ ماه گذشته و حوادث مختلف در کشور، تصریح کرد: این ایام ماه های پرچالشی برای امنیت غذایی بود، فعال شدن مکانیزم ماشه، تصمیمات ارزی، خشکسالی، اتفاقات اجتماعی در داخل و دو جنگ ترکیبی تحمیلی کشور را در شرایط خاصی قرار داد، اما به فضل الهی کشور توانست از این بزنگاه ها عبور کند و همه بدون استثنا مقاومت و ایستادگی ملت و دولت را تحسین کردند.

وی افزود: هوشمندسازی و عملیاتی کردن سامانه های رصد تامین و ترخیص و تولید محصولات و نهاده از برنامه های اصلی ما است که در حال انجام است.

وی با اشاره به مطالبات گندم‌کاران، گفت: ۹۳ همت به کشاورزان گندم کار پرداخت شده و بیش از ۲۰۰ همت دیگر از این مطالبات باقی مانده و ماه هاست این رقم را مطالبه می‌کنیم و امروز باید بیش از ۱۰ میلیون تن خرید گندم انجام شود، اما به دلیل تاخیر در پرداخت ها این پیش بینی محقق نشده که لازم است مجلس در این مسیر ما را یاری کند.

وی خاطر نشان کرد: تجارت با عراق مورد توجه ماست و وضعیت به نسبت قبل مطلوب است، اما در مورد حفظ قدرت خرید و پیشنهاد اصلاح کالابرگ ما با شما موافق هستیم و این پیشنهاد را از مدت ها قبل در دولت مطرح کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت تامین نهاده و ذخیره سازی کالاهای استراتژیک، گفت: در شرایط مطلوبی در این حوزه قرار داریم و در صورت تامین منابع و زیرساخت های لازم، امکان افزایش حجم ذخایر را نیز داریم.