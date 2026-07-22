وضعیت تب دنگی در استان بوشهر؛ انتقال محلی گزارش نشده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با افزایش دمای هوا و فراهم شدن شرایط مناسب برای تکثیر پشه آئدس، خطر انتقال بیماری تب دنگی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آئدس آلوده به انسان منتقل می‌شود و برخلاف تصور برخی افراد، از فردی به فرد دیگر به صورت مستقیم سرایت نمی‌کند.

علائم این بیماری معمولاً شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ و بروز بثورات پوستی است.

اگرچه بسیاری از مبتلایان پس از چند روز بهبود می‌یابند، اما در برخی موارد بیماری می‌تواند به نوع شدید تبدیل شده و با خونریزی، افت فشار خون و آسیب به اندام‌های حیاتی همراه شود. به همین دلیل مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت مشاهده علائم ضروری است.

در حال حاضر مؤثرترین راه مقابله با تب دنگی، جلوگیری از تکثیر پشه آئدس و پیشگیری از گزش آن است. این پشه معمولاً در آب‌های راکد و تمیز مانند ظروف بدون استفاده، گلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده، مخازن آب بدون درپوش و سایر محل‌های تجمع آب تخم‌گذاری می‌کند.

مردم می‌توانند با تخلیه آب‌های راکد، پوشاندن مخازن ذخیره آب، پاکسازی محیط اطراف منازل، استفاده از توری برای درها و پنجره‌ها و به‌کارگیری مواد دافع حشرات، از افزایش جمعیت این پشه جلوگیری کنند. همچنین پوشیدن لباس‌های آستین‌بلند و روشن، به‌ویژه در ساعات فعالیت پشه، می‌تواند خطر گزش را کاهش دهد.

همکاری مردم در رعایت اصول بهداشتی و حذف محل‌های تکثیر پشه، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از شیوع بیماری دارد. آگاهی عمومی، رعایت توصیه‌های بهداشتی و مراجعه به پزشک در صورت بروز علائم، سه عامل اصلی در کنترل تب دنگی به شمار می‌روند.

حفظ سلامت جامعه نیازمند مشارکت همگانی است و هر شهروند می‌تواند با رعایت نکات ساده پیشگیرانه، سهم مؤثری در کاهش خطر گسترش تب دنگی و حفاظت از سلامت خانواده و جامعه داشته باشد.

تب دنگی را جدی بگیریم

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان ایکه تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آلوده آئدس مهاجم به انسان منتقل می‌شود، اظهار کرد: این بیماری می‌تواند از یک بیماری خفیف تا نوع شدید و حتی مرگ‌بار بروز کند.

فاطمه بهرامیان با اشاره به ابعاد جهانی این بیماری افزود: در حال حاضر حدود ۵.۶ میلیارد نفر، معادل بیش از نیمی از جمعیت جهان، در معرض خطر ابتلا به تب دنگی قرار دارند و سالانه بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مورد ابتلا در سطح جهان گزارش می‌شود.

وی گفت: این بیماری که پیش‌تر بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شایع بود، اکنون به مناطق معتدل نیز گسترش یافته و به یکی از مهم‌ترین بیماری‌های منتقله از طریق پشه در دنیا تبدیل شده است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه طی ۵۰ سال گذشته میزان ابتلا به تب دنگی در جهان ۳۰ برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: این روند افزایشی ناشی از سازگاری بالای پشه ناقل و استقرار آن در مناطق جدید است.

وی اضافه کرد: در کشور نیز از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۹ خردادماه، مجموعاً ۸۶۰ مورد ابتلا به تب دنگی شناسایی شده که عمده این موارد در شهرستان چابهار بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار برابر افزایش داشته است.

وضعیت تب دنگی در استان

بهرامیان با اشاره به آخرین وضعیت پشه آئدس مهاجم در استان بوشهر گفت: این پشه در شهرستان‌های جنوبی استان شامل کنگان و عسلویه به‌طور کامل مستقر شده است، همچنین در شهرستان جم نیز چندین نوبت مشاهده و صید شده و شهر برازجان نیز یک‌بار در مواجهه با این پشه قرار گرفته است.

این پشه در شهرستان‌های جنوبی استان شامل کنگان و عسلویه به‌طور کامل مستقر شده است، همچنین در شهرستان جم نیز چندین نوبت مشاهده و صید شده و شهر برازجان نیز یک‌بار در مواجهه با این پشه قرار گرفته است وی افزود: با وجود حضور و استقرار پشه ناقل در برخی مناطق استان، تاکنون هیچ موردی از انتقال محلی بیماری تب دنگی در استان بوشهر شناسایی نشده است. تنها ۶ مورد ابتلا در سال ۱۴۰۳ در استان ثبت شد که تمامی این موارد وارده بوده و افراد مبتلا، خارج از کشور و در امارات متحده عربی به بیماری مبتلا شده بودند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: علائم اصلی تب دنگی شامل سردرد شدید، درد پشت چشم‌ها، تهوع و استفراغ، ضعف و بی‌حالی، درد شدید استخوان و مفاصل، بثورات پوستی و همچنین علائم خونریزی‌دهنده مانند خون‌دماغ و خونریزی لثه است.

وی مهم‌ترین راه پیشگیری از تب دنگی را جلوگیری از گزش پشه آئدس دانست و تأکید کرد: استفاده از لباس‌های روشن و آستین‌بلند، بهره‌گیری از مواد و اسپری‌های دورکننده حشرات، پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج فعالیت پشه و نصب توری بر روی در و پنجره‌ها از جمله اقدامات مؤثر در پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

بهسازی محیط زندگی

بهرامیان همچنین با تأکید بر اهمیت بهسازی محیط زندگی اظهار داشت: پشه آئدس مهاجم در آب‌های راکد و حتی در مقادیر کم آب شیرین تخم‌ریزی می‌کند؛ از این‌رو تخلیه و شست‌وشوی منظم زیرگلدانی‌ها، ظروف آب زیر کولر، بسته نگه‌داشتن درِ مخازن و ظروف نگهداری آب و جلوگیری از انباشت وسایل و ظروفی که قابلیت جمع‌آوری آب را دارند، از اقدامات ضروری برای کاهش احتمال حضور و تکثیر این پشه در محیط زندگی است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت بوشهر خاطرنشان کرد: کنترل تب دنگی از خانه و محله آغاز می‌شود و مشارکت مردم در حذف محل‌های احتمالی رشد و تکثیر پشه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از این بیماری دارد.

