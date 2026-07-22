به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اژدری، صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی زائران اربعین حسینی، بر اهمیت حیاتی ثبت‌نام در سامانه «سماح» تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه، زیربنای دریافت تمامی خدمات، به‌ویژه پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات امدادی است، از زائران خواست این امر را به روزهای پایانی موکول نکنند.

حجت‌الاسلام اژدری با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته، تصریح کرد: در سال‌های اخیر با مواردی مواجه بودیم که گم شدن زائران، فرآیند جست‌وجو و بازگشت آن‌ها را با دشواری مواجه کرد و در مواردی پیدا شدن افراد تا ۶ ماه به طول انجامید. از این رو، وارد کردن اطلاعات دقیق، صحیح و به‌روز در سامانه سماح، پیش‌شرط اصلی برای مدیریت بحران و امدادرسانی سریع به زائران است.

وی افزود: تمامی خدمات ارائه‌شده به زائران در طول مسیر پیاده‌روی اربعین، منوط به استعلام از طریق سامانه سماح است؛ بنابراین ثبت‌نام در این سامانه برای امنیت و رفاه حال زائران، یک ضرورت غیرقابل‌انکار محسوب می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان ابراز کرد: تاکنون ۹۳ هزار نفر از استان اصفهان در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند. نکته قابل‌توجه در آمار امسال، گستره سنی زائران است؛ به‌طوری‌که کوچک‌ترین زائر ثبت‌نام شده نوزادی ۱۷ روزه و مسن‌ترین آن‌ها سالمندی ۱۱۰ ساله هستند که نشان از اشتیاق اقشار مختلف برای حضور در این همایش بزرگ دارد.

حجت‌الاسلام اژدری در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکارهای تسهیل‌گر برای زائران اشاره کرد و گفت: «سامانه «همیار اربعین» به‌منظور اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و دقیق به زائران راه‌اندازی شده است. همچنین گروه‌های همیار در طول مسیر پیاده‌روی، به‌صورت شیفت‌بندی‌ شده (هر ۴ ساعت ۳ نفر) وظیفه خدمات‌رسانی و راهنمایی زائران را بر عهده دارند.»

وی از اعزام ۱۲۰۰ کارگزار حج استان اصفهان به مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد و در خصوص نحوه مشارکت موکب‌ها افزود: هر موکب می‌تواند با معرفی یک نفر به‌عنوان راهنمای زائر، از آموزش‌های تخصصی حج و زیارت بهره‌مند شود. این افراد پس از طی دوره‌های آموزشی، به عنوان «کارگزار حج» شناخته شده و با دریافت کاورهای ویژه، خدمات رسمی و استاندارد به زائران ارائه خواهند کرد.

حجت‌الاسلام اژدری از زائران درخواست کرد که ضمن پرهیز از شتاب‌زدگی، با دقت کافی مراحل ثبت‌نام در سامانه سماح را طی کرده و با دریافت کد رهگیری و تأییدیه بیمه، سفر خود را با اطمینان خاطر بیشتری آغاز کنند.