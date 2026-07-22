برق ۸۳ اداره بدمصرف در استان چهارمحال و بختیاری قطع شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب صادقی از تداوم لحظه ای پایش مصرف برق ادارات خبر داد و افزود: برق ۸۳ اداره بد مصرف در سطح استان با فرایند قطعی برق مواجه شدند.

وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصرف انرژی با بد مصرفی برق برخورد خواهد شد ، گفت: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، ادارات موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند و در ساعات غیراداری نیز ۷۰ درصد نسبت به ساعات کاری ، مدیریت مصرف برق را اعمال کنند.

صادقی افزود: در راستای اجرای دقیق این دستورالعمل و با هدف صیانت از پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان، ۸۳ اداره‌ای که الگوی مصرف را رعایت نکرده و علی رغم هشدارهای مستمر مصرف برق خودرا کاهش ندادند، در شمار دستگاه‌های بدمصرف قرار گرفته و مشمول قطع برق شدند.

وی با اشاره به اینکه پایش مستمر مصرف ادارات و برخورد با مشترکان بدمصرف، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی، با جدیت ادامه خواهد داشت تشریح کرد؛ هیچ گونه اغماضی نسبت به ادارات بدمصرف انجام نخواهد شد و در صورت تخطی از دستور العمل ها ، برق این ادارات، قطع می گردد.

صادقی در پایان از مردم استان خواست در صورت مشاهد مصادق بدمصرفی برق در ادارات ، نهاد ها، سازمانها وبانک ها مراتب را از طریق تلفن پاسخگوی اتفاقات برق ۱۲۱ جهت بررسی واقدامات لازم گزارش دهند.