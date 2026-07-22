آموزش مهارتی باید بازار محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باجولوند، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز و رئیس دبیرخانه مراکز هیئت امنایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، امروز در پنجمین نشست مرکز ملی توسعه مهارت ایران همزمان با آغاز هفته ملی مهارت، امروز در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کشور در کرج، با حضور غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط تشکیل هیئت امنای مراکز، اظهار کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی این ساختار، تحقق حکمرانی آموزشی با مشارکت مؤثر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نهادهای واسط در مدیریت مراکز آموزشی است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ایجاد ۱۵۰ مرکز هیئت امنایی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در مرحله نخست و به صورت پایلوت، ۵۰ مرکز در کشور شکل گرفته که با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، اصناف و شرکت‌های بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ شرکت عضو هیئت امنای این مراکز هستند و حدود ۷۰ درصد شرکت‌های حاضر در این ساختار، مشارکت فعالی در تصمیم‌گیری‌ها و اداره مراکز دارند.

حرکت از مدیریت دولتی به حکمرانی مشارکتی

رئیس دبیرخانه مراکز هیئت امنایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تقویت حکمرانی مشارکتی را مهم‌ترین دستاورد این طرح دانست و گفت: مراکز آموزشی به تدریج از مدیریت صرفاً دولتی فاصله گرفته و با محوریت اتاق‌های بازرگانی و اصناف، به سمت مدیریت مشارکتی حرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از خرد جمعی، چابک‌سازی مدیریت، افزایش کیفیت تصمیم‌گیری و تقویت ارتباط میان صنعت و مراکز آموزشی از مهم‌ترین مزایای این الگو است.

آموزش متناسب با نیاز بازار کار

باجولوند با تأکید بر نقش کارفرمایان در هیئت امنا اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این ساختار آن است که آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی بازار کار طراحی می‌شود و خود صنعت نیز کیفیت آموزش‌ها را تأیید و تضمین می‌کند؛ موضوعی که به افزایش اشتغال‌پذیری مهارت‌آموزان منجر خواهد شد.

وی افزود: این ساختار همچنین زمینه توسعه کنسرسیوم‌های مهارتی، کاهش تصدی‌گری دولت، تعامل ساختارمند با اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تقویت اقتصاد محلی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

اتاق بازرگانی محور اداره مراکز

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با اشاره به ترکیب هیئت امنای مراکز گفت: در میان ۵۰ مرکز تشکیل شده، ریاست حدود ۷۶ درصد هیئت امنا بر عهده نمایندگان اتاق بازرگانی و شرکت‌های عضو این اتاق است که با معرفی و تأیید اتاق بازرگانی انتخاب شده‌اند.

وی اضافه کرد: این موضوع نشان‌دهنده نقش محوری بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و هدایت مراکز آموزش مهارتی است.

باجولوند در ادامه به برخی موانع اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: نبود استقلال کامل مدیریت هیئت امنا، زمان‌بر بودن فرآیند دریافت شناسه ملی مراکز، نبود الگوی اجرایی پایدار و همچنین نهادینه نشدن کامل فرهنگ مدیریت هیئت امنایی از جمله چالش‌های موجود است.

وی افزود: تاکنون تنها ۱۲ مرکز موفق به دریافت شناسه ملی شده‌اند و تکمیل این فرآیند نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر اتاق‌های بازرگانی و اصناف

رئیس دبیرخانه مراکز هیئت امنایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم از سوی اتاق‌های بازرگانی و اصناف اظهار کرد: انتظار می‌رود این نهادها علاوه بر حضور در هیئت امنا، نیازهای آموزشی بنگاه‌های اقتصادی را به سمت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هدایت کنند.

وی ادامه داد: ثبات نمایندگان اتاق‌ها، استمرار حمایت از هیئت امنا، تدوین برنامه‌های استانی و شهرستانی و استفاده از فعالان اقتصادی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، از مهم‌ترین الزامات موفقیت این طرح است.

باجولوند در پایان با قدردانی از همکاری اتاق‌های بازرگانی و اصناف، ابراز امیدواری کرد با توسعه مشارکت بخش خصوصی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به سمت استقلال، بهره‌وری بیشتر و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای بازار کار حرکت کنند.