به گزارش خبرنگار مهر، حمید ربیعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با بهره‌ برداری از رفیوژ میانی به شکل جداول پیش ساخته به طول ۷۰۰ متر در محدوده تجاری های روستای خراجی، یکی دیگر از نقاط حادثه خیز و پر تصادف محور شهرکرد_شلمزار ایمن‌ سازی و در اختیار کاربران جاده‌ ای قرار گرفت؛ پروژه‌ای که با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

معاون فنی و مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در ادامه روند توسعه و ارتقای ایمنی محور شهرکرد_ شلمزار، یکی دیگر از نقاط حادثه خیز و پر تصادف محور شهرکرد_شلمزار در محدوده تجاری های روستای خراجی ایمن‌ سازی گردید.

ربیعی ادامه داد: در این مرحله از عملیات اجرایی، رفیوژ میانی با جداول پیش ساخته و به شکل بلوار به طول ۷۰۰ متر اجرا شد که با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال، نقش به سزایی در افزایش ایمنی تردد این قطعه از محور ایفا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با تکمیل عملیات اجرایی و انجام اقدامات لازم، این محدوده هم‌ اکنون در اختیار کاربران جاده‌ای قرار گرفته و تردد در آن با ایمنی بیشتری انجام می‌شود.

شایان ذکر است، پیش از این نیز در ماه گذشته یک کیلومتر دیگر از محور شهرکرد_ شلمزار در محدوده پیچ طاقانک به صورت چهار خطه با اصلاح قوس افقی و شیب عرضی جاده بهسازی و زیر بار ترافیک رفت؛ که بهره‌برداری از این بخش نیز گام مؤثری در ارتقای ایمنی، تسهیل در عبور و مرور داشت و هم اکنون نیز تسریع در تکمیل قسمت های باقی مانده این محور به طول ۵ کیلومتر در دستور کار این اداره کل می باشد.