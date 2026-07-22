دهمین کارخانه تولید تن ماهی در کنارک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد فرآوری و نگهداری محصولات دریایی با حضور فاطمه مهاجرانی ظهر چهارشنبه در شهرستان کنارک به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه با برخورداری از سردخانهای به ظرفیت سه هزار و ۳۰۰ تن و سرمایهگذاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش ثابت و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات دریایی و توسعه صنایع شیلاتی منطقه ایفا میکند.
همچنین واحد تولید و فرآوری ماهی این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه یکهزار و ۷۰۰ تن و با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان در بخش ثابت و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش راهاندازی شده است.
گفتنی است؛ این طرح زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دهها نفر از نیروهای بومی را فراهم کرده و با توسعه فعالیتهای آن، فرصتهای شغلی بیشتری در منطقه ایجاد خواهد شد و ۱۵ واحد فرآوری محصولات دریایی در منطقه با ظرفیت تولید سالانه حدود ۷۰ هزار تن فعال هستند و توسعه زیرساختها به ویژه تأمین پایدار برق، از مهمترین نیازهای فعالان این حوزه به شمار میرود.
سخنگوی دولت در حاشیه این آیین بر حمایت دولت از سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دریامحور و رفع موانع تولید تأکید کرد و توسعه صنایع وابسته به دریا را از محورهای مهم رشد اقتصادی و اشتغال در سواحل مکران برشمرد.
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