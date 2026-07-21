رستمی: مشارکت مردم پایه اصلی تقویت نظم و امنیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه نظم و امنیت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برقراری و تقویت نظم و امنیت، مسئولیتی همگانی است و همه شهروندان در حفظ و ارتقای امنیت عمومی نقش مؤثر و تعیین‌کننده دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوق و تکالیف شهروندی، ترویج قانون‌مداری و پیشگیری از قانون‌گریزی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت نظم و امنیت در جامعه است.

وی تعامل و اعتماد متقابل میان مردم و نیروهای انتظامی را از ارکان اصلی امنیت پایدار دانست و تصریح کرد: همکاری مردم با پلیس و همراهی پلیس با شهروندان، نقش مؤثری در ایجاد ثبات امنیتی و ارتقای سطح کمی و کیفی امنیت عمومی دارد.

رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از حافظان نظم و امنیت خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و آحاد جامعه باید در تأمین نیازها، حمایت و پشتیبانی از نیروهای حافظ امنیت، با احساس مسئولیت و مشارکت فعال ایفای نقش کنند.