رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار کرد: سیاست گذاری انرژی در کشور ما ایراد دارد و از سالهای گذشته هم این سیاست اشکال داشته است، تحمیل هزینههای یکباره به واحدهای تولیدی باعث میشود تا از سوددهی خارج شوند.
وی در مصاحبه تلویزیونی گفت: جلسات مشترکی میان وزارت صمت و وزارت نیرو در روزهای اخیر برگزار شده است و توافقاتی برای مدیریت برق صنایع داشتیم که انتظار داریم اجرا شوند.
انصاری افزود: صنعت برق یک کسب و کار است و باید اجازه میدادیم تا بخش خصوصی در این صنعت رشد و توسعه پیدا کند، دولت باید تسهیلگر حضور بخش خصوصی در صنعت برق باشد تا مشکل ناترازی حل شود.
وی گفت: در قیمت برق باید دولت سیاست گذاری حمایتی داشته باشد تا هم برای بخش خصوصی تولیدکننده برق به صرفه باشد و هم صنعتگران مصرف کننده برق بتوانند با قیمت مناسب خریداری کنند.
انصاری تاکید کرد: افزایش قیمت برق صنایع باید منطقی و متناسب با شرایط صنعت باشد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت یکباره باعث زیاندهی صنایع میشود.
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