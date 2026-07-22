احسان قاسمی به سمت معاون دبیر شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی، با صدور حکمی، احسان قاسمی را به عنوان «معاون دبیر شورای عالی و دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت» منصوب کرد.

وی که معاون رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای‌عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است، در متن این حکم ابراز امیدواری کرد قاسمی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و هم‌افزایی دستگاه‌های عضو، در راهبری، هماهنگی و نظارت بر تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت موفق باشد.

موسوی همچنین بر ضرورت صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید و برای معاون جدید دبیر شورای عالی، آرزوی توفیق کرد.

این انتصاب بر اساس بند (۲) ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است.