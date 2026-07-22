دلسوزی عملی و حضور در کنار مردم، رمز رونق نماز جمعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام یدالله زمانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «امام جمعه باید دلسوز مردم و مردمی باشد»، اظهار کرد: مخاطب اصلی نماز جمعه مردم هستند و آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ...» نیز همه مؤمنان را مخاطب قرار داده است.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) نماز جمعه را «حج فقیران امت اسلام» معرفی کردهاند؛ ازاینرو، دلسوزی، مردمی بودن و همراهی امام جمعه با مردم یک ضرورت است؛ ضرورتی که هم به رونق نماز جمعه کمک میکند و هم موجب جلب اعتماد عمومی و افزایش حضور مردم در این فریضه الهی میشود.
امام جمعه نقنه تصریح کرد: دلسوزی تنها در گفتار خلاصه نمیشود، بلکه در همراهی با مردم در شادیها و ناملایمات، خیرخواهی، راهنمایی، ارتباط صمیمانه و رفتار مناسب جلوه پیدا میکند. دلسوزی به معنای ترحم نیست، بلکه به معنای همراهی و جلب اعتماد مردم است؛ موضوعی که نقش مهمی در جذب اقشار مختلف به نماز جمعه دارد.
حجتالاسلام زمانی ادامه داد: حضور امام جمعه در مراسم عمومی، مجالس ترحیم، اجتماعات مردمی، مشارکت در امور خیر و همراهی با مردم در برنامههای مختلف، از مهمترین جلوههای مردمی بودن است. تجربه نیز نشان داده است هر جا این اصول رعایت شده، اعتماد مردم افزایش یافته و حضور آنان در نماز جمعه پررنگتر شده است؛ موضوعی که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، به شکوه و رونق هرچه بیشتر نماز جمعه کمک میکند.
نماز جمعه، نهادی مردمپایه و محور مشارکت اجتماعی
وی در ادامه با اشاره به نقش نماز جمعه در افزایش مشارکت اجتماعی اظهار کرد: نماز جمعه یک نهاد مردمپایه است و شالوده و اساس آن را مردم تشکیل میدهند؛ بنابراین بدون حضور مردم، این نهاد معنا و مفهومی نخواهد داشت.
حجتالاسلام زمانی افزود: هرچه همراهی مردم با امام جمعه و حضور آنان در نماز جمعه بیشتر باشد، اعتبار و جایگاه این فریضه الهی نیز ارتقا خواهد یافت.
وی با استناد به فرمایش پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «جماعة أمتی رحمة» گفت: هر جا اجتماع سالم مردمی شکل بگیرد، خیر، برکت و رحمت الهی نیز به دنبال آن خواهد آمد. شکلگیری چنین اجتماعاتی زمینهساز رونق فعالیتهای خیرخواهانه، ایجاد تشکلهای سالم اجتماعی و سیاسی و حضور مؤثر مردم در عرصههایی همچون انتخابات، راهپیماییها و سایر میدانهای اجتماعی خواهد بود.
امام جمعه نقنه تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف امام جمعه این است که با رفتار، اخلاق، برنامهریزی صحیح و راهبری فرهنگی، نه با شیوههای دستوری، مردم را به حضور در عرصههای اجتماعی، مشارکت در امور خیر و حضور پرشور در نماز جمعه دعوت کند.
فعالیت اقتصادی سالم به نفع امور فرهنگی است؛ رانتخواری ممنوع
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب درباره پرهیز ائمه جمعه از ورود به فعالیتهای اقتصادی، اظهار کرد: ابتدا باید تعریف درستی از فعالیت اقتصادی ارائه شود؛ زیرا همه فعالیتهای اقتصادی مذموم نیستند.
حجتالاسلام زمانی افزود: فعالیتهایی همچون ساخت و توسعه مصلا، احداث اماکن عامالمنفعه، تأمین مسکن برای اقشار نیازمند و ایجاد منابع درآمدی شفاف برای استقلال مالی مراکز فرهنگی، از مصادیق فعالیت اقتصادی سالم هستند و هیچ منافاتی با جایگاه امامت جمعه ندارند؛ بلکه در صورت مدیریت صحیح، اقدامی ارزشمند و پسندیده محسوب میشوند.
وی ادامه داد: اگر مردم ببینند درآمد این فعالیتها صرف امور فرهنگی، توسعه خدمات عمومی و کمک به نیازمندان میشود، اعتماد آنان نیز افزایش خواهد یافت.
امام جمعه نقنه با تأکید بر اینکه ائمه جمعه باید از هرگونه رانتخواری، همکاری با افراد سودجو و سوءاستفاده از جایگاه امامت جمعه پرهیز کنند، گفت: هیچیک از اعضای ستادهای نماز جمعه یا افراد منتسب به امام جمعه نباید در فعالیتهای اقتصادی شبههبرانگیز دخالت داشته باشند؛ زیرا این اقدامات به اعتبار نماز جمعه و اعتماد مردم آسیب میزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر پاکدستی، سادهزیستی و سلامت اقتصادی ائمه جمعه تأکید داشتهاند و حتی نزدیکان خود را نیز از ورود به فعالیتهای اقتصادی منع کردهاند.
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