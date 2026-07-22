حجت الاسلام کریم پور: امام جمعه باید دلسوز مردم و مردمی باشد

حجت الاسلام محمدامین کریم پور در گفتگوبا خبرنگار مهر به مناسبت ۵ مرداد، روز نماز جمعه، به ویژگی‌های مهم یک امام جمعه پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های امام جمعه در نظام اسلامی، مردمی بودن و دلسوزی صادقانه برای مردم است.

وی ادامه داد: جایگاه امامت جمعه، جایگاه خدمت، هدایت، پدری معنوی و دفاع از حقوق مردم است، نه جایگاه تشریفات و فاصله گرفتن از جامعه. امام جمعه باید در متن زندگی مردم حضور داشته باشد، با آنان زندگی کند، دردهایشان را لمس کند، از مشکلاتشان آگاه باشد و برای رفع آنها از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

حجت‌الاسلام کریم پور گفت: امام جمعه‌ای که تنها در روز جمعه با مردم دیدار کند، نمی‌تواند شناخت کاملی از مسائل و دغدغه‌های جامعه داشته باشد. امام جمعه موفق کسی است که در طول هفته در میان مردم حضور یابد؛ از خانواده‌های شهدا، ایثارگران، محرومان، کشاورزان، کارگران، بازاریان، فرهنگیان، دانشجویان، جوانان و نخبگان دیدار کند و پای سخنان آنان بنشیند. این ارتباط نزدیک، موجب می‌شود تصمیم‌ها، موضع‌گیری‌ها و مطالبات او بر اساس واقعیت‌های جامعه شکل بگیرد.

وی بابیان اینکه مردمی بودن به معنای تواضع، خوش‌اخلاقی، در دسترس بودن و شنیدن سخنان مردم است، افزود: مردم باید احساس کنند که امام جمعه، امین آنان، محرم دردهای آنان و پناهگاهشان در مشکلات است. اگر مردم بتوانند بدون واسطه مسائل خود را با امام جمعه در میان بگذارند، سرمایه اجتماعی نظام اسلامی نیز تقویت خواهد شد.

امام جمعه‌چایپاره اضافه کرد: از سوی دیگر، امام جمعه باید زبان گویای مردم در برابر مسئولان باشد. او وظیفه دارد مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن، سلامت، آموزش، کشاورزی، صنعت، راه‌ها، آب، محیط زیست و سایر مطالبات عمومی را با صراحت، انصاف و حکمت از مسئولان مطالبه کند. این مطالبه‌گری نباید از روی تقابل یا جنجال باشد، بلکه باید دلسوزانه، منصفانه و با هدف حل مشکلات مردم انجام گیرد.

حجت الاسلام کریم پور گفت: امام جمعه در کنار مطالبه‌گری، باید قدردان خدمات مسئولان نیز باشد. هرجا اقدامی ارزشمند برای مردم انجام می‌شود، لازم است از آن حمایت و تشکر کند و هرجا کم‌کاری یا ضعفی وجود دارد، با بیان منطقی و خیرخواهانه آن را یادآور شود. این شیوه، هم موجب دلگرمی مسئولان خدمتگزار می‌شود و هم فرهنگ پاسخگویی را در جامعه تقویت می‌کند.

وی اضافه کرد: دلسوزی برای مردم تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. امام جمعه باید نسبت به آسیب‌های اجتماعی، مشکلات خانواده، تربیت نسل جوان، وضعیت فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی جامعه نیز حساس باشد. او باید با سخنان امیدبخش، روشنگرانه و مبتنی بر معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)، مردم را به وحدت، همدلی، صبر، تلاش، مسئولیت‌پذیری و امید به آینده دعوت کند.

حجت الاسلام کریم پور افزود: همچنین امام جمعه باید میان اقشار مختلف جامعه وحدت ایجاد کند و از هرگونه اختلاف‌افکنی، جناح‌گرایی و رفتارهایی که موجب تفرقه میان مردم می‌شود، پرهیز نماید. محور حرکت امام جمعه باید مصالح اسلام، انقلاب، نظام و مردم باشد؛ زیرا حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها تأکید کرده‌اند که ائمه جمعه باید با مردم مأنوس باشند، در میان آنان حضور یابند، از نزدیک مسائل آنان را بشنوند و نسبت به مشکلاتشان احساس مسئولیت کنند. هرچه ارتباط امام جمعه با مردم صمیمانه‌تر، صادقانه‌تر و مستمرتر باشد، اعتماد عمومی افزایش یافته و نماز جمعه بیش از پیش به قرارگاه ایمان، بصیرت، امید و خدمت تبدیل خواهد شد.

حجت الاسلام کریم پور اضافه کرد: امام جمعه موفق کسی است که مردم حضور او را مایه آرامش، امید و دلگرمی بدانند؛ کسی که در شادی مردم شاد، در غم آنان غمگین، در مشکلات کنار آنان و در دفاع از حقوقشان پیشگام باشد. چنین امام جمعه‌ای نه‌تنها محبوب دل‌های مردم خواهد بود، بلکه رضایت الهی را نیز به دست خواهد آورد؛ چراکه خدمت خالصانه به بندگان خدا، از برترین عبادت‌ها و از بزرگ‌ترین رسالت‌های عالمان دین است.