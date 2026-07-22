باد و گردوخاک پدیده غالب اصفهان؛ حداقل دما در کاشان به ۳۰ درجه رسید

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا اوایل هفته آینده در ساعات اولیه روز صاف و در ساعات عصر و شب قسمتی ابری خواهد بود.

به گفته وی، وزش باد شدید پدیده غالب بیشتر مناطق و در نواحی شرقی و شمالی استان نیز خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا جمعه ، با انتقال گردوخاک به سطح استان و تداوم آن تا روز جمعه، کاهش دید و افت کیفیت هوا در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.

امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: کاشان و آران و بیدگل امروز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان هستند ضمن اینکه کمینه (حداقل) دما در این دو ایستگاه به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.