منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار شرایط گرد و غبار، وزش تندباد که از شب گذشته در مناطق شمالی استان در شهر اردستان و جنوب استان سمنان آغاز شده است، منجر به فعال شدن کانونهای فرسایش بادی شده و نفوذ گرد و خاک را به مناطق مرکزی، شمالی، شرقی و جنوبی استان در پی داشته است.
وی با اشاره به تداوم این وضعیت تا روز جمعه، تصریح کرد: پدیده مذکور با کاهش میدان دید و افت شاخص کیفیت هوا همراه بوده و شرایط ناسالم برای عموم را ایجاد خواهد کرد. در همین راستا، دستگاههای اجرایی شامل ادارات حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راهداری، شهرداریها، ورزش و جوانان، هلالاحمر و شبکههای بهداشت و درمان مکلف شدند ضمن اجرای طرحهای کاهش خطر، نسبت به اعمال محدودیتهای موقت برای فعالیت بخشهای آلاینده و نظارت دقیق بر رعایت الزامات بهداشتی اقدام کنند.
اجرای طرحهای کلان بیابانزدایی برای تثبیت کانونهای بحرانی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته برای مقابله بلندمدت با پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۵۴۰ هکتار عملیات بیابانزدایی و نهالکاری با هدف تثبیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی در سطح استان، بهویژه در مناطق شرق و شمال اصفهان اجرا شده است.
شیشه فروش افزود: برای تداوم این مسیر و مدیریت کانونهای گرد و غبار دروناستانی، برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و مقرر است با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی، در سال جاری ۱۲۵۰ هکتار عملیات بیابانزدایی و نهالکاری در مناطق مورد مطالعه اجرایی شود.
اعمال محدودیتهای ترافیکی و ساختمانی برای کنترل آلایندگی
وی ضمن تشریح مصوبات کارگروه اضطرار، بر ممنوعیتهای وضعشده برای روزهای پیش رو تأکید کرد و گفت: هرگونه آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع و فضای سبز، انجام عملیات خاکورزی، خاکبرداری، فعالیتهای ساختمانی و اقدامات خدمات شهری که منجر به تشدید گرد و غبار میشود، در این ایام ممنوع است. همچنین فعالیت معادن گچ و خاک و هرگونه حملونقل مصالح که موجب خیزش گرد و خاک شود، تا پایان این وضعیت متوقف خواهد شد.
شیشه فروش در پایان بر اهمیت مراقبتهای فردی تأکید کرد و خواستار رعایت اصول خودحفاظتی توسط عموم مردم شد. وی توصیه کرد: «شهروندان از ورزش و فعالیتهای بدنی در محیطهای باز در شرایط گرد و غبار خودداری کرده و حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده کنند. همچنین اکیداً توصیه میشود بیماران قلبی، ریوی و افراد دارای بیماریهای خاص از حضور در فضاهای باز و مناطق ترافیکی اجتناب کنند.
نظر شما