به گزارش خبرنگار مهر، سینا سالمی از بازگشت پنج حلقه چاه آب شرب به مدار بهرهبرداری خبر داده و میگوید این اقدام با هدف کاهش افت فشار و بهبود پایداری شبکه توزیع آب انجام شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب رباطکریم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این چاهها به دلیل نقص فنی، از کار افتادن الکتروپمپها و برخی مشکلات تأسیساتی از مدار خارج شده بودند، اما پس از انجام عملیات تخلیه، تعمیر، تعویض قطعات معیوب و نصب الکتروپمپهای شناور، دوباره وارد چرخه تأمین آب شرب شدهاند.
به گفته او، عملیات بازسازی این چاهها در هفته پایانی تیرماه و با استفاده از اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضلاب انجام شده است.
سالمی افزود: پنج چاه احیاشده اکنون با مجموع ظرفیت ۵۵ لیتر بر ثانیه در تأمین آب شرب شهر مشارکت دارند و انتظار میرود این اقدام به افزایش پایداری شبکه و کاهش مشکلات ناشی از افت فشار آب کمک کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، شماری از ساکنان رباطکریم از افت فشار و قطعی آب در برخی محلهها گلایه کرده بودند و موضوع تأمین پایدار آب به یکی از مطالبات اصلی شهروندان تبدیل شده است.
اینکه بازگشت این چاهها تا چه اندازه بتواند مشکلات شبکه را برطرف کند، موضوعی است که در روزهای آینده و با تجربه مشترکان از وضعیت توزیع آب مشخص خواهد شد.
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