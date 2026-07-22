به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی منصوری به مناسبت پنجم مرداد روز نماز جمعه، با تأکید بر اینکه ائمه جمعه وابسته به هیچ حزب و جناحی نیستند، گفت: خطیب نماز جمعه باید ضمن تبیین مبانی انقلاب اسلامی، مطالبات و مشکلات مردم را پیگیری کند و با حضور فعال در میان جوانان، پاسخگوی شبهات و پیشگام جهاد تبیین باشد.
امام جمعه طارم با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «خطیب نماز جمعه سخنگو، تبیینکننده و مطالبهگر مبانی انقلاب اسلامی است»، اظهار کرد: خطیب نماز جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است و باید این رسالت را بهصورت عملیاتی و اجرایی در جامعه دنبال کند.
وی افزود: امام جمعه به هیچ جناح، حزب یا گروه سیاسی وابسته نیست، بلکه متعلق به نظام اسلامی، انقلاب و مردم است. ائمه جمعه هیچگاه در مقابل مردم نبودهاند و همواره در کنار آنان قرار داشتهاند. امام جمعه صدای رسای مردم و حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان است و وظیفه دارد خواستهها، مشکلات و مطالبات آنان را از طریق تریبون مقدس نماز جمعه پیگیری کند.
امام جمعه طارم با بیان اینکه هنر یک امام جمعه، بیان صحیح پیامهای انقلاب اسلامی متناسب با نیازهای روز جامعه است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با زبان نسل جوان سخن گفت و مفاهیم انقلاب را متناسب با نیازها و دغدغههای آنان تبیین کرد؛ چراکه دشمن، جوانان را هدف اصلی جنگ نرم خود قرار داده است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین، گفت: جهاد تبیین یک «فریضه قطعی، فوری و عینی» است؛ یعنی وظیفهای همگانی که نباید در انجام آن کوتاهی یا تأخیر کرد. همه کسانی که توانایی و فرصت دارند، باید در این میدان نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام منصوری ادامه داد: باید دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی برای مردم، بهویژه نسل جوان، بهدرستی تبیین شود. اگر حقایق بیان نشود، دشمن روایتهای تحریفشده و وارونه را جایگزین واقعیت خواهد کرد؛ موضوعی که امروز در فضای مجازی بهوضوح مشاهده میشود و موجب شکلگیری شبهات فراوان در ذهن جوانان شده است.
وی پاسخگویی به شبهات را از مهمترین وظایف ائمه جمعه دانست و افزود: فضای مجازی ذهن بسیاری از جوانان را با پرسشها و شبهات بیپاسخ مواجه کرده است و امام جمعه باید با حضور فعال و ارتباط مستمر با نسل جوان، پاسخگوی این مسائل باشد.
امام جمعه طارم در ادامه با تأکید بر ضرورت مطالبهگری، اظهار کرد: مطالبهگری حق مردم و از عوامل پویایی جامعه است، اما این مطالبهگری باید همراه با انتقاد سازنده، ارائه راهکار و رعایت تقوا باشد؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
وی گرهگشایی از مشکلات مردم را از دیگر وظایف ائمه جمعه برشمرد و گفت: حضور در مدارس، دانشگاهها و جمعهای دانشآموزی و دانشجویی برای تبیین حقایق انقلاب، یکی از ضرورتهای امروز کشور است؛ زیرا بسیاری از جوانان اطلاعات خود را صرفاً از فضای مجازی دریافت میکنند و این فضا همواره محل انتشار اطلاعات صحیح نیست.
حجتالاسلام منصوری با اشاره به جنگ نرم دشمنان، خاطرنشان کرد: در مسیر جهاد تبیین باید بر وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و از طرح مباحث جنجالی و اختلافبرانگیز پرهیز داشت. امام جمعه باید با نقد منصفانه و سازنده، سخنگوی نظام اسلامی و تبیینکننده منویات امامین انقلاب باشد.
وی تأکید کرد: اگر ائمه جمعه این رسالت را بهدرستی انجام دهند، نمازهای جمعه پربارتر خواهد شد و انتظار رهبر معظم انقلاب، امام راحل، شهدا و مردم از این جایگاه مقدس محقق میشود. امام جمعه متعلق به مردم و در مسیر ولایت است و باید با خدمت صادقانه، پاسخگوی مطالبات جامعه باشد.
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