شانگهای میزبان رقابت نخبگان مهارتی جهان در ۲۰۲۶

فاطمه منصوری، معاون پژوهش و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه پنجمین نشست مرکز ملی توسعه مهارت ایران همزمان با آغاز هفته مهارت در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای کشور در کرج، از آمادگی تیم ملی مهارت ایران برای حضور در چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: ایران با ۲۲ رقابت‌کننده در ۲۰ رشته مهارتی در این رویداد بین‌المللی حضور خواهد یافت.

وی اظهار کرد: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت ۲۲ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵) در شهر شانگهای چین برگزار می‌شود و بیش از ۹۰ کشور در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

حضور ایران در ۲۰ رشته مهارتی

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۲۲ رقابت‌کننده در ۲۰ رشته مهارتی در این مسابقات شرکت می‌کند و تلاش سازمان بر این بوده است که نسبت به دوره‌های گذشته، حضوری حداکثری در رشته‌های مختلف به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات و مهارت‌های نوین داشته باشد.

منصوری بیان کرد: مدال‌آوران بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت پس از حضور در اردوهای تیم ملی و پشت سر گذاشتن سه مرحله ارزیابی، به عنوان اعضای نهایی تیم اعزامی به مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ انتخاب شدند.

معاون پژوهش و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: بخشی از اردوهای تخصصی در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای کشور در کرج و بخشی دیگر با همکاری حامیان مسابقات و در چهار استان دیگر برگزار می‌شود.

وی رشته‌های امنیت سایبری، پردازش ابری، توسعه نرم‌افزارهای موبایل، تهویه و تبرید، تأسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، جواهرسازی، آشپزی، طراحی گرافیک، طراحی مهندسی مکانیک و رباتیک را از مهم‌ترین رشته‌های اعزامی ایران به مسابقات جهانی برشمرد.

تحریم‌ها و محدودیت‌ها چالش آماده‌سازی تیم

منصوری با اشاره به روند آماده‌سازی تیم ملی مهارت گفت: بسیاری از کشورهای حاضر، اردوهای خود را ماه‌ها زودتر آغاز کرده بودند اما شرایط خاص کشور موجب شد بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی با تأخیر انجام شود.

وی افزود: اعضای تیم ملی روزانه بیش از ۱۵ ساعت تمرین می‌کنند و در کنار آموزش‌های تخصصی، از خدمات روان‌شناسی، کلاس‌های انگیزشی و استادان دانشگاهی و بخش خصوصی نیز بهره می‌برند تا با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حاضر شوند.

هدف ایران ارتقای رتبه جهانی

معاون پژوهش و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به آخرین جایگاه ایران در این رقابت‌ها گفت: آخرین رتبه جهانی ایران، رتبه بیست‌ودوم بوده است و امیدواریم در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ بتوانیم جایگاه کشور را ارتقا دهیم.

وی تأکید کرد: هرچند پیش‌بینی دقیق رتبه نهایی امکان‌پذیر نیست، اما حضور گسترده ایران در بزرگ‌ترین رویداد مهارتی جهان، گام مهمی در معرفی ظرفیت‌های مهارتی کشور و نمایش توانمندی جوانان ایرانی در عرصه بین‌المللی خواهد بود.