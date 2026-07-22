الزیدی فردا پنجشنبه به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر این کشور فردا به ایران سفر می کند.

وی افزود: علی الزیدی نخست وزیر عراق فردا پنجشنبه به دعوت رئیس جمهور ایران به تهران سفر می کند.

سخنگوی دولت عراق درباره موضوعات مورد بحث گفت: در جریان سفر الزیدی به ایران پرونده های تجارت، حمل و نقل و گاز وارداتی مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.

او افزود که موضوع انحصار سلاح در دست دولت یک مساله حاکمیتی است که در پایتخت های دیگر مورد رایزنی قرار نمی گیرد.

سخنگوی دولت عراق گفت که نخست وزیر این کشور در پایان این ماه به ترکیه و سوریه سفر خواهد کرد، اما تاریخ دقیقی را مشخص نکرد.