۶۰۷ منبع پژوهشی و کتاب فارسی راهی مدارس ایرانی عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۶۰۷ نسخه کتاب و منبع پژوهشی را برای تکمیل منابع فارسی و تأمین کتاب‌های مناسب دانش‌آموزان، به مدارس ایرانی و دیگر مراکز آموزشی مرتبط در کشور عراق اختصاص داد.

مجموعه به همت اداره مبادله و اهدای معاونت کتابخانه ملی و در پاسخ به درخواست معاونت همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تهیه و برای ارسال به کشور عراق، تحویل وزارت امور خارجه شد.

این مجموعه ارسالی شامل ۲ دوره «فهرست نسخه‌های خطی ایران» موسوم به «فنخا»، ۵ دوره «مخطوطات عراقیه» و ۴۱۷ نسخه کتاب با موضوعات متنوع و متناسب با رده سنی دانش‌آموزی است. در مجموع، تعداد منابع اختصاص‌یافته به این طرح به ۶۰۷ نسخه می‌رسد.

این اقدام در راستای تکمیل و تقویت منابع فارسی موجود در عراق، گسترش دسترسی دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به منابع و بهره‌برداری از این منابع در مدارس ایرانی و سایر مراکز آموزشی مرتبط انجام شده است.

اهدای این مجموعه همچنین بخشی از برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای گسترش تعاملات فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های علمی، ادبی و میراث مکتوب ایران در دیگر کشورها به شمار می‌رود.