به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر که با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، مدافعان امنیت و شهدای انتظامی، اظهار کرد: نقش نیروی انتظامی در تأمین آرامش جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اولویت‌های مأموریتی فراجا، مقابله با سرقت را از مهم‌ترین برنامه‌های پلیس برشمرد و اظهار داشت: در چهار ماه نخست سال جاری، سرقت‌ها در استان گیلان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته و بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های سرقت نیز کشف و سارقان به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: در حوزه سرقت‌های خشن نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مؤثر، شاهد کاهش ۴۸ درصدی این نوع جرائم بوده‌ایم که نقش بسزایی در افزایش احساس امنیت عمومی داشته است.

سرهنگ جانعلی‌پور در ادامه با اشاره به مبارزه با مواد مخدر به عنوان دیگر اولویت پلیس، تصریح کرد: از ابتدای امسال، بیش از دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به سال گذشته رشد ۳۸ درصدی نشان می‌دهد و شهرستان رضوانشهر نیز در این زمینه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و جرائم اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش کشف کالاهای احتکاری بیش از ۳.۲ همت و در حوزه قاچاق کالا نیز بیش از ۵.۵ همت کشفیات انجام شده است.

سرهنگ جانعلی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس راه و راهور، ابراز داشت: با اجرای برنامه‌های کنترلی و حضور مستمر مأموران در محورهای مواصلاتی، تلفات جاده‌ای استان در سال جاری ۵ درصد کاهش یافته و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها این روند کاهشی تداوم یابد.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه سال گذشته حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است، افزود: در چهار ماهه نخست امسال نیز بیش از ۴۶۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ثبت شده که حدود ۲۱۰ هزار مورد آن به عملیات پلیسی منجر شده است.

وی در پایان با قدردانی از خدمات سرهنگ دوم حامد شادبهر، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان رضوانشهر، او را فرمانده‌ای توانمند، متعهد و خوش‌سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان در دوران مسئولیت خود عملکرد مطلوبی در شاخص‌های مدیریتی و انتظامی به ثبت رساندند.

سرهنگ جانعلی‌پور همچنین با معرفی سرهنگ «سید محمد میرباقیان» به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان رضوانشهر، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجربیات وی، روند ارتقای امنیت، خدمت‌رسانی به مردم و اجرای مأموریت‌های انتظامی در این شهرستان با قوت بیشتری ادامه یابد.