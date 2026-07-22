خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: تحولات اخیر کشور، به‌ویژه در مواجهه با تجاوز دشمن صهیونی آمریکایی، بار دیگر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت، اقتدار و انسجام ملی را برجسته کرد؛ حضوری که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، فراتر از یک واکنش مقطعی بوده و به شکل‌گیری نوعی همبستگی اجتماعی کم‌سابقه در میان اقشار مختلف جامعه انجامیده است.

در این میان، رهبر معظم انقلاب نیز با به‌کارگیری تعبیر «مردم مبعوث‌شده»، بر شکل‌گیری مرحله‌ای تازه از حضور و مسئولیت‌پذیری مردم تأکید کردند؛ تعبیری که ناظر بر ارتقای نقش‌آفرینی جامعه در عرصه‌های مختلف و ضرورت هم‌سطح شدن عملکرد مسئولان با این ظرفیت جدید اجتماعی است.

در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و نماد اراده عمومی، بیش از هر زمان دیگری در معرض انتظار افکار عمومی قرار دارد تا بتواند با ارتقای کارآمدی، پاسخگوی مطالبات جامعه باشد.

از سوی دیگر، حفظ سرمایه اجتماعی ایجادشده، جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های سیاسی و تقویت انسجام ملی، از جمله موضوعاتی است که به اعتقاد کارشناسان، نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و پرهیز از رفتارها و تصمیماتی است که می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد و اشترینان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبیین ابعاد مختلف مفهوم «مردم مبعوث‌شده»، بر ضرورت ارتقای عملکرد مجلس و سایر ارکان حاکمیتی متناسب با تراز جدید جامعه تأکید می‌کند.

گودرزی در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اجتماعی و نقش مردم در عرصه‌های مختلف، اظهار داشت: مردم مبعوث شدند و خداوند نیز آنها را مبعوث کرد.

وی با بیان اینکه این بعثت تنها به حضور فیزیکی مردم محدود نمی‌شود، افزود: این بعثت در همه وجوه جامعه اتفاق افتاده و مردم دگرگون شده‌اند.

مجلس باید هم‌تراز مردمِ مبعوث حرکت کند

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، «مجلس باید در تراز مردم مبعوث شده، کارایی خودش را ادامه دهد». این موضوع تنها به مجلس اختصاص ندارد، بلکه همه بخش‌های نظام باید خود را با تراز جدید مردم هماهنگ کنند.

امروز جلوه‌ای خیره‌کننده از عصاره فضائل ملت به منصه ظهور رسیده است

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جلوه‌ای خیره‌کننده از عصاره فضائل ملت به منصه ظهور رسیده است و مجلس که عصاره فضائل ملت به شمار می‌رود، باید بیش از گذشته در شأن این مردم عمل کند.

وی تصریح کرد: سایر بخش‌های کشور نیز نباید در وضعیت گذشته متوقف بمانند، بلکه باید سطح عملکرد خود را ارتقا دهند و در این میان، نمایندگان مجلس بیش از دیگران موظف به حرکت در این مسیر هستند.

رمز پیروزی، حفظ انسجام ملی است

گودرزی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه رمز پیروزی کشور، حضور همه اقشار جامعه در صحنه است، گفت: امروز همه آحاد جامعه برای حفظ انسجام و همدلی پای کار آمده‌اند.

وی افزود: امروز دیگر مرزبندی‌های سیاسی و جناحی معنا ندارد؛ اصول‌گرا، اصلاح‌طلب،باحجاب و بدحجاب، افراد با پوشش‌های مختلف و همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، چرا که موضوع، ایران و مقابله با دشمن خارجی است.

همه ظرفیت‌های کشور باید برای دفاع از ایران بسیج شود

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی، خاطرنشان کرد: امروز همه ظرفیت‌های کشور باید در مسیر دفاع از منافع ملی، حفظ انسجام داخلی و مقابله با تهدیدهای دشمنان به کار گرفته شود.

گودرزی تأکید کرد: سرمایه اصلی کشور، مردم هستند و هرچه این همدلی و وحدت ملی تقویت شود، زمینه برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ‌تر نیز فراهم خواهد شد.

مدعیان وطن‌پرستی در آزمون ایران رسوا شدند

کسانی که از ایرانی بودن، فقط زبان فارسی آن را بلد هستند، در این مقطع رسوا شدند

گودرزی در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی جریان‌ها و افراد مدعی وطن‌پرستی، اظهار داشت: کسانی که از ایرانی بودن، فقط زبان فارسی آن را بلد هستند، در این مقطع رسوا شدند.

وی افزود: همان افرادی که مدعی بودند وطن‌پرست هستند و شعارهای مختلف سر می‌دادند و گفتند ما عرب نمی‌پرستیم، در عمل به‌دروغ ادعای ایران‌دوستی کردند و برای مقابله با امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، دست به دامان بحرین، امارات و دیگر کشورهای ضد ایران شدند و در آغوش کشورهای غربی قرار گرفتند.

شعارهای گذشته در میدان عمل محک خورد

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی شعارهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، گفت: همان کسانی که شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را سر می‌دادند، امروز که ایران در یک مواجهه تمام‌عیار با دشمنان خارجی قرار گرفته است، کجا هستند و چرا خبری از آنها نیست؟

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به درک که خبری از آنها نیست، حداقل در سمت دشمن قرار نگیرند و علیه امنیت و منافع ملی کشور موضع‌گیری نکنند.

وحدت ملی، رمز عزت و اقتدار ایران است

گودرزی با تأکید بر اینکه تحولات اخیر، بسیاری از واقعیات را برای مردم روشن کرد، اظهار داشت: این جنگ برکات فراوانی داشت و بسیاری از موضوعات برای افکار عمومی شفاف شد.

وی افزود: آنچه همواره شرط پیروزی، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده، اتحاد مقدس و انسجام ملی است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: معظم‌له فرمودند که «مصداق تقوا، مراعات وحدت ملی و انسجام بی‌نظیری است که حول این پرچم شکل گرفته است» و این وحدت باید همچنان حفظ و تقویت شود.

درایت رهبری و مجاهدت نیروهای مسلح، عامل عبور از تهدیدها

گودرزی با قدردانی از نقش نیروهای مسلح و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، گفت: مجاهدت، ایثار و فداکاری نیروهای مسلح در کنار درایت، حکمت و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از این مقطع حساس و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان داشته است.

مسئولان باید سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته را حفظ کنند

گودرزی در ادامه سخنان خود با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان در قبال شرایط امروز کشور، اظهار داشت: ما مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری مراقب باشیم که این مردم مبعوث‌شده دچار یأس، ناامیدی و سرخوردگی نشوند.

ما مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری مراقب باشیم که این مردم مبعوث‌شده دچار یأس، ناامیدی و سرخوردگی نشوند

وی افزود: نباید اجازه دهیم مردم دچار افسردگی سیاسی شوند یا احساس کنند که حضور و همراهی آنها بی‌اثر بوده است، چراکه حفظ این سرمایه اجتماعی، وظیفه همه مسئولان است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پرهیز از رفتارهای افراطی و تفریطی، تصریح کرد: افراط و تفریط، یا برای مسئولان شرمندگی به دنبال خواهد داشت و یا موجب سرخوردگی مردم می‌شود؛ ازاین‌رو باید با تدبیر، عقلانیت و درک صحیح از شرایط، از این آسیب‌ها جلوگیری کرد.

مردم باید همچنان در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در اداره کشور، گفت: این مردم نباید به گوشه عزلت و انزوا بروند، بلکه باید همچنان در عرصه‌های مختلف حضور فعال و اثرگذار داشته باشند.

گودرزی خاطرنشان کرد: مردم مبعوث‌شده در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سرمایه‌ای بزرگ و منشأ خیر کثیر برای کشور هستند و باید زمینه ایفای نقش هرچه بیشتر آنان فراهم شود.

وی تأکید کرد: هرچه مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و پیشبرد امور کشور پررنگ‌تر باشد، مسیر پیشرفت، اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران نیز هموارتر خواهد شد.