به گزارش خبرنگار مهر، فیروزآبادی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دوره «حدیث زندگی» در مشهد با تأکید بر اینکه اشتغال پایدار بیش از هر چیز به مهارت و تخصص وابسته است، اظهار کرد: همکاریهای مشترک بنیاد حیات و حوزه فرهنگی باید تقویت شود، زیرا آموزش مهارتهای تخصصی و مهارتهای زندگی، زمینه اشتغال، خودباوری و توانمندسازی خانوادهها را فراهم میکند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: این همکاریها طی سالهای گذشته به شکلگیری برنامههای مشترک متعددی منجر شده و باید به صورت مستمر تقویت شود تا فعالیتها با اثربخشی بیشتری ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه اشتغال در کشور ارتباط مستقیمی با مهارت و تخصص دارد، افزود: تجربه نشان داده است افرادی که یک مهارت را بهصورت حرفهای فرا گرفتهاند، معمولاً با مشکل بیکاری مواجه نیستند و حتی در بسیاری از موارد درآمدهای قابل توجهی کسب میکنند.
فیروزآبادی ادامه داد: در کنار مهارت، ایجاد اشتغال به سرمایه اولیه نیز نیاز دارد که خوشبختانه با حمایتهای نظام جمهوری اسلامی و از طریق کمیته امداد و برخی نهادهای دیگر، امکان تأمین آن برای متقاضیان، بهویژه خانوادههای تحت پوشش، فراهم شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)تأکید کرد: بر همین اساس، سیاست اصلی کمیته امداد در حوزه اشتغال بر آموزش و مهارتآموزی استوار شده و این رویکرد هم در خانوادههای تحت پوشش و هم در برنامههای فرهنگی دنبال میشود.
وی با اشاره به اهمیت مهارتهای عمومی زندگی گفت: صرف داشتن یک تخصص، موفقیت در اشتغال را تضمین نمیکند. مهارتهایی مانند برقراری ارتباط مؤثر، حل مسئله، مدیریت چالشها، اعتماد به نفس و خودباوری، عواملی هستند که به افراد کمک میکنند از فرصتهای پیشروی خود بهترین استفاده را داشته باشند.
فیروزآبادی افزود: افرادی که از این مهارتها برخوردار نباشند، حتی اگر فرصتهای شغلی مناسبی نیز در اختیارشان قرار گیرد، ممکن است نتوانند از آنها بهره ببرند؛ از این رو آموزش مهارتهای زندگی، مقدمهای ضروری برای ورود موفق به بازار کار محسوب میشود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)خطاب به شرکتکنندگان این دورههای آموزشی اظهار کرد: اگر هر یک از شما بتوانید دهها یا صدها نفر را در مسیر حل مسائل زندگی، افزایش امید، خودباوری و عبور از مشکلات همراهی کنید، خدمت بزرگی به جامعه انجام دادهاید؛ زیرا افراد از شرایط ناامیدی و دشواری به مرحلهای میرسند که توانایی غلبه بر مشکلات و ساختن آیندهای بهتر را در خود میبینند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از شرکتکنندگان از خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: این دورهها تنها آموزش نیست، بلکه یک فرصت شغلی نیز محسوب میشود. هدف بنیاد حیات این است که از مسیر مهارتآموزی، برای مددجویان اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کند.
فیروزآبادی ادامه داد: فعالیت در حوزه مشاوره، آموزش و کمک به دیگران، علاوه بر ایجاد درآمد، از جنس خدمت به مردم است و در مقایسه با بسیاری از مشاغل دیگر، ارزش افزوده اجتماعی بالاتری دارد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: مشاغلی مانند قالیبافی، خیاطی و صنایع دستی ارزشمند هستند، اما اشتغال در حوزه مشاوره و توانمندسازی فرهنگی، ضمن حفظ کرامت افراد، آثار گستردهتری در جامعه بر جای میگذارد و میتواند هم به ایجاد درآمد و هم به حل مسائل اجتماعی کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاریهای مشترک میان بنیاد حیات و حوزه فرهنگی، این مسیر بیش از گذشته تقویت شود تا آثار آن در توانمندسازی خانوادهها، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور نمایان شود.
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