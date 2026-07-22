به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بین‌المللی، همزمان با تشدید تنش‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تردد در آبراه‌های راهبردی منطقه، قیمت نفت در بازارهای جهانی با رشد قابل توجهی همراه شد.

بر این اساس، قیمت نفت برنت امروز با رشد حدود ۳.۵ درصدی از مرز ۹۴ دلار عبور کرد. همچنین قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت نیز با افزایش نزدیک به ۴ درصد، به حدود ۸۷.۵ دلار رسید.

نفت برنت که در ماه گذشته و همزمان با کاهش تنش‌ها تا سطح ۷۷ دلار عقب‌نشینی کرده بود، اکنون در پی تحولات اخیر و افزایش نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز، در مدت یک ماه بیش از ۱۷ دلار افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در این بازه رسیده است.

همچنین نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت که در اواخر ماه ژوئن تا محدوده ۷۳ دلار کاهش یافته بود، اکنون با رشد بیش از ۱۴ دلاری در یک ماه، از مرز ۸۷ دلار عبور کرده و بیشترین قیمت ماهانه خود را ثبت کرده است.

روند صعودی قیمت نفت نشان می‌دهد بازار جهانی انرژی نسبت به هرگونه اختلال در آبراه‌های استراتژیک از جمله تنگه هرمز و باب‌المندب بسیار حساس است و کوچک‌ترین تشدید تنش می‌تواند به افزایش بهای انرژی، به‌ویژه نفت، منجر شود.