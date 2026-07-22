محدودیت ترافیکی شبانه در بزرگراه امام حسین (ع) شهر کرمانشاه

سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مطالبات شهروندان و درخواست پلیس راهور استان کرمانشاه مبنی بر انجام روکش و ترمیم آسفالت بزرگ راه امام حسین (ع) شهر کرمانشاه به همت شهرداری کرمانشاه عملیات ترمیم و روکش آسفالت اجرایی شد.

وی ادامه داد : با توجه به حجم ترافیک عبوری این بزرگراه در طول ساعات روز مقرر گردید که که محدودیت ترافیکی از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۶ صبح که شاهد حجم کمتری از ترافیک هستیم، عملیات اجرایی گردد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه همچنین از شهروندان در خواست کرد تا پایان بهسازی این معبر ضمن همکاری با عوامل اجرایی و بالا بردن آستانه تحمل برنامه ریزی لازم جهت مدیریت سفر و استفاده از مسیر های جایگزین را داشته باشند.