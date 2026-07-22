به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهل‌وچهارمین شب از اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب هفته بیست‌ویکم این رویداد، شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در مسیر بلوار طاق‌بستان، از مقابل درب حوزه علمیه تا بریدگی مرادحاصل، با حضور در این مراسم، بار دیگر همبستگی، وحدت و حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ایران اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

برگزارکنندگان این مراسم با دعوت از عموم مردم برای حضور در این اجتماع، شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» را محور برنامه اعلام کرده‌اند؛ شعاری که بر استمرار حضور مردمی، انسجام ملی و حمایت از امنیت و اقتدار کشور تأکید دارد.