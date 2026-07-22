به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله ایرمی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات، گفت: با وجود نیاز جدی بخش کشاورزی و جاده‌های روستایی به یک دستگاه تانکر آب، تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای تعمیر این خودرو اختصاص نیافته است.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی برای رفع این مشکل برگزار شد و قرار بود این تانکر ظرف یک ماه تعمیر شود، اما این وعده هنوز عملیاتی نشده و خدمات‌رسانی به مناطق هدف را با مشکل مواجه کرده است.

فرماندار بهمئی با اشاره به اعتبارات سفر استانی وزیر نیز اظهار کرد: با وجود تأکید بر توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، از محل این اعتبارات حتی یک ریال به حوزه گردشگری لیکک اختصاص نیافته است.

وی با تأکید بر لزوم ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف به مدیران ارشد استان، تصریح کرد: انتظار داریم در جلسات آینده شورای برنامه‌ریزی، واقعیت‌ها بدون ابهام مطرح شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات صحیح انجام گیرد.

ایرمی طولانی شدن روند استعلام‌های اداری را یکی دیگر از موانع اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: در برخی موارد پاسخ به استعلام‌ها بیش از یک ماه زمان می‌برد و این مسئله موجب کندی اجرای طرح‌های عمرانی شده است.

وی بیان کرد: شهرستان تا پایان ماه جاری نسبت به تسویه حساب اعتبارات اقدام خواهد کرد، اما انتظار می‌رود مسئولان استانی با نگاه ویژه، موانع زیرساختی و مشکلات اعتباری شهرستان را برطرف کنند.

فرماندار بهمئی در پایان ابراز امیدواری کرد با تصمیم‌های مؤثر شورای برنامه‌ریزی و تسریع در تخصیص اعتبارات، روند اجرای پروژه‌های عمرانی از بن‌بست اداری خارج شده و شتاب بیشتری بگیرد.